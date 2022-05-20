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大陸 大陸焦點 特派現場

上海新增感染人數回升！連5日「社會面清零」暫終結

▲上海,醫院,醫護,重症,老人。（圖／CFP）

▲上海持續封城。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

上海本土新冠感染數再度回升，19日新增88例確診、770例無症狀感染者，較前一日多出139例。另外，還有3例無症狀感染者是在風險人群篩查中發現的，這也代表，上海連續5天的社會面清零暫時被終結。

雖然疫情持續，但上海正加速推動復工復產，根據《新華社》報導，產能約佔全中國4成的晶片製造、佔3成的關鍵汽車零部件產業，以及生物醫藥、化工材料、物流倉儲等，通過龍頭企業牽引，以點帶鏈、以鏈帶面，支持帶動了一系列產業鏈的穩定與復甦。

▲上海,街景,酒精。（圖／CFP）

上海市副市長張為也在19日的疫情防控新聞發布會上表示，上海將繼續堅持統籌疫情防控和經濟社會發展，既積極鼓勵支持企業恢復運營，也強調復工復產要緊盯防疫大局的節奏有序展開。

張為提到，根據防疫總體形勢，上海制定了分階段的複工復產總體安排，在5月底前的第一階段，企業主要採取閉環或半閉環運行。從6月上旬開始的第二階段，將根據全市疫情防控形勢，加快推進復工復產，持續擴大企業復工面。

上海市經濟和信息化委員會主任吳金城說，本輪疫情對上海企業尤其是中小企業產生了較大影響，給企業生產經營造成很大困難，「我們將加大幫扶力度，進一步支持中小企業紓困解難。」

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