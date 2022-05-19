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上海復工「中小微企業無感」　官方坦言：論絕對數仍還只是小部分

▲上海特斯拉工廠員工。（圖／CFP）

▲上海特斯拉工廠。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

上海持續推動復工復產，但許多中小企業主、員工都反映沒有太大感受，上海副市長張為19日坦承，復工復產的企業範圍雖然在不斷擴大，但論絕對數仍然還只是小部分，「前期的複工復產對廣大的中小微企業可能感受度還不高、獲得感還不強。」

張為在疫情防控新聞發布會上表示，4月中旬以來，上海從疫情形勢最為複雜嚴峻的階段開始，以「循序漸進、鍊式推動」為原則，分批次、有計劃地推動重點企業復工復產，總的來看取得了階段性成效。

▲上海,醫院,醫護,重症,老人。（圖／CFP）

張為提到，首先，復工復產支撐保障了城市運行，發電供電、信息通信、供水供氣、成品油供應等與生產生活直接相關的環節連續穩定運行，既有力保障了城市脈搏在靜下來慢下來的過程中有力跳動，也正在支持城市經濟的不斷復甦。

張為指出，鍊式復工帶動、支撐了上海、長三角乃至全國相關產業的持續平穩運行，上海是國際航運中心、中國製造業中心城市之一，相當部分產業牽引帶動作用極強，比如產能約佔全國四成的晶片製造、佔全國三成的關鍵汽車零部件產業，以及生物醫藥、化工材料、物流倉儲等產業行業。通過龍頭企業牽引，以點帶鏈、以鏈帶面，支持帶動了一系列產業鏈的穩定與復甦。

張為說，復工復產還打通、帶動了供應鏈物流鏈恢復運轉。運輸情況方面，在國務院物流保通保暢工作領導小組統一指揮協調下，長三角區域物流較疫情之初效率明顯提升。近日，上海港集裝箱單日吞吐量已達11萬9千標準箱，恢復至正常的九成；浦東機場貨物日吞吐量超七千噸，恢復至七成水平；經由高速公路省界道口進出上海的貨運車輛單日已達7.8萬輛，恢復至常態的三分之二。

▲上海,新冠疫情,消殺。（圖／CFP）

不過，張為也坦言，復工復產的企業範圍雖然在不斷擴大，但論絕對數仍然還只是小部分，主要原因是前期在疫情膠著的狀態下，企業是否能達到高標準的防疫要求非常關鍵，如果不能實現有效防疫，疫情極易流入、擴散甚至外溢蔓延，來之不易的複工復產以及防疫局面也只能被打破，「因此，前期的複工復產對廣大的中小微企業可能感受度還不高、獲得感還不強。」

張為強調，下一步企業復工復產將分為兩階段，第一階段，為至五月底之前，企業主要採取閉環或半閉環運行，主要管理方式包括封閉生產運營、點式複工（指非生產性企業關鍵崗位的小部分員工，如憑證開具、研發、運維等崗位，在符合防疫規定的前提下，「點對點」返崗封閉工作不超過一周時間，再「點對點」返回小區）；氣泡式管理，即具備條件的區在無疫情風險的企業與居住點間，經由企業班車實施兩點一線閉環通勤。

張為還說，第二階段（6月上旬開始），根據全市疫情防控形勢，加快復工復產向縱深推進，持續擴大企業復工面，開放無疫情風險區域內企業與小區間的正常通行。

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