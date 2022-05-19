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大陸 大陸焦點 特派現場

上海：下周起逐步恢復跨區公共交通　地鐵4條線、公車1路線首先復出

▲▼上海封城。（圖／路透社）

▲上海封城將近兩個月，城市按下暫停鍵。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

上海疫情持續降溫，上海副市長張為19日在疫情防控工作新聞發布會上宣布，隨著全市各區疫情形勢的平穩，擬從本月22日起逐步恢復跨區公共交通，直到疫情形勢徹底平穩，市內公共交通將全網恢復基本運行，對外交通也將基本恢復。

張為表示，下階段轉向常態化防控之後，對公共交通運行提出了新要求，即公共交通在為廣大市民提供生產生活便利的同時，必須把保障廣大市民安全出行置於重中之重的地位，「這個安全，不僅包括公共交通本身的運行安全，更包括疫情防控的安全，嚴防疫情通過公共交通系統傳播。」

▲▼上海封城。（圖／路透社）

張為提到，關於公共交通恢復，上海有兩點考慮，一是逐步構建健康出行、具備快速應急處突能力的公交系統，將在車站、車廂等處廣泛設置「場所碼」「數字哨兵」，引導乘客掃碼乘車，所有乘客須持48小時核酸陰性證明乘坐公共交通，同時，還將加快推進「出行即服務」（MaaS）系統建設，整合支付和驗碼環節，實現一碼通行；設置車站緩衝區，迅速開展異常處置等。

張為指出，二是分步、穩妥地推進城市公共交通系統的恢復，共分為「三步走」，第一步，近期已開始在遠郊區開展公共交通壓力測試，金山、奉賢、崇明等區逐步恢復區內公交線路，巡遊出租車也正在逐步開放通行。

▲▼上海封城。（圖／路透社）

張為表示，第二步，隨著全市各區疫情形勢的平穩，擬從5月22日起逐步恢復跨區公共交通，綜合考慮全市疫情防控和「三區」劃分情況，結合公共交通自身防控能力和條件，「我們將以覆蓋度高的地鐵長大幹線起步，輔以相應的地面公交線路配套銜接，重點連接交通樞紐、醫院、商圈，滿足市民基本出行需求。」

張為說，其中，軌道交通將首先恢復3、6、10、16號線，地面公交優先恢復273條線路，以此為基本網絡覆蓋所有中心城區，以及全市機場、火車站、三甲醫院和各區中心醫院，「關於私家車、巡遊出租車的通行，正在同步研究恢復方案。」

▲▼上海封城。（圖／路透社）

張為指出，關於對外交通，將在維持目前離滬要求不變的基礎上（48小時核酸陰性+24小時抗原陰性證明或者24小時核酸陰性證明），逐步增加鐵路上海虹橋站、上海站到發列車數量，「我們將嚴格查驗離滬人員核酸、抗原證明，堅決嚴防疫情外溢。」

張為還說，第三步，直到疫情形勢徹底平穩，市內公共交通將全網恢復基本運行，對外交通也將基本恢復。

張為強調，從整體來看，當前公共交通正處於逐步恢復的起始階段，可能與廣大市民朋友的期待還有差距，「請大家保持耐心，並歡迎向我們提出建議意見。我們將根據疫情形勢，在確保防疫、運營安全的前提下，及時優化公共交通安排，並對外公布，更好滿足大家的出行需求。」

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