智慧消毒機器人現身上海虹橋站　工作人員鑽地下10M清潔濾網防疫

▲新版智慧消毒機器人現身上海虹橋站。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

上海Omicron疫情趨緩，單日新增染疫人數降至千人以下。封控的政策逐漸放寬，讓部分民眾湧入三大火車站，萬頭鑽動的情景連續幾日登上媒體版面，外界擔心成為防疫破口。對此，上海鐵路局利用智慧消毒機器人在大廳進行24小時消殺，同時，還派出工作人員鑽入地底10公尺處的冷氣機房清潔濾網。

▲工作人員鑽進管道進行濾網消毒作業。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，目前，上海站、上海虹橋站、上海南站三個車站正常運營。為了使候車大廳保持通風及環境整潔，三大車站108台空調器（冷氣機）增加消毒頻次，每天進行三次以上空調濾網消殺，並定期進行更換、清洗，從源頭把控空氣質量和環境健康安全。

據了解，車站冷氣機台位在地下10公尺處，濾網箱非常狹窄，得靠人工進行消殺清潔。工作人員需提前做好防護，進入僅能容納一人的空調濾網箱內，對每張濾網逐一噴灑消毒劑。

此外，智慧消殺機器人也現身上海虹橋站。這款新版機器人頭頂增配消毒霧化噴頭，兼具病毒消殺、智慧充電和雲平台操作等多項功能。消毒機器人每次裝入藥劑6.5升，可持續噴灑4小時，2000平方公尺的候車室，30分鐘即可進行一次全覆蓋消毒。透過工作人員和機器人結合的方式，平均每兩小時便可對候車區域全面消殺一次。