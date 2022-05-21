已婚男偷吃小三「狂送8間房」！每月卻只給妻子2萬生活費

▲呂男替嚴女購買8間房屋，每個月卻只給妻子2萬多元生活費。（示意圖／CFP）



記者柯振中／綜合報導

廈門市一名呂姓男子因為工作認識了嚴姓女子，雙方發展成婚外情關係，呂男不但買了8間房屋送給嚴女，還陸續轉帳300多萬元（人民幣，下同，約新台幣1,332萬元），卻只給魏姓元配每個月5,000元（約新台幣2萬2,216元），氣得魏姓元配一狀告上法院。

綜合陸媒報導，呂男1990年8月認識魏女，2人迅速發展成情侶關係，同年12月步入禮堂，兒子隔年出生，一家三口過得幸福美滿。

由於呂男在外經商，生意愈做愈大，魏女為了顧好家庭，2003年辭去工作，專心輔佐丈夫、照顧好全家大小，呂男則提供每個月5,000元的生活費（約新台幣2萬2,216元），當作妻子的日常開銷。

沒想到，呂男後來在某次飯局當中，認識了比他小20多歲的嚴姓女子，雙方發展成婚外情關係，嚴女還替呂男生了一名女兒。

▼魏女辭去工作，專心做丈夫的賢內助，卻遭到背叛。（示意圖／CFP）



不過，因為嚴女生下的女兒體弱多病，從小做了許多次手術，呂男承攬了所有費用，5年來陸續轉帳給嚴女300多萬元（約新台幣1,332萬元），隱瞞妻子在廈門買了4間房屋，提供小三居住，甚至還在其他城市買了8間房屋，再全數贈與給嚴姓小三。

魏姓妻子發現丈夫行為怪異，抓包了出軌的行徑，氣得一狀告上法院，主張丈夫在夫妻關係存續期間隱匿、轉移共同財產，嚴重侵害了她對夫妻共同財產享有的權利，希望能分割廈門的4套房屋、呂男名下的400多萬（約新台幣1,777萬元）存款。對此，呂男則堅決反對，主張「家裡財產不只這些」，若真的要分割，等離婚後再一併算清。

廈門市思明地區法院審理後認為，呂男在婚姻關係存續期間出軌，讓嚴女有了小孩，還未經妻子允許轉帳大筆金錢、購買房產贈與嚴女，嚴重損害夫妻共同財產利益，雖然2人還沒離婚，但魏女要求先分割共同財產符合法律規定。

由於魏女主張分割的財產，並非呂男隱匿、轉移的、財產，因此依照6：4的比例，分別分配給魏女與呂男。對此，法官也呼籲，這類案件有些地方需要注意，原告要承擔舉證責任，證明夫妻雙方的情況符合婚內分割財產的法定條件，為了防止另一方惡意隱匿、轉移財產，也務必要申請財產保全。

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