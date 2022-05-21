　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

已婚男偷吃小三「狂送8間房」！每月卻只給妻子2萬生活費

▲▼示意圖,抓姦,嫖妓,小三,外遇,出軌。（圖／CFP）

▲呂男替嚴女購買8間房屋，每個月卻只給妻子2萬多元生活費。（示意圖／CFP）

記者柯振中／綜合報導

廈門市一名呂姓男子因為工作認識了嚴姓女子，雙方發展成婚外情關係，呂男不但買了8間房屋送給嚴女，還陸續轉帳300多萬元（人民幣，下同，約新台幣1,332萬元），卻只給魏姓元配每個月5,000元（約新台幣2萬2,216元），氣得魏姓元配一狀告上法院。

綜合陸媒報導，呂男1990年8月認識魏女，2人迅速發展成情侶關係，同年12月步入禮堂，兒子隔年出生，一家三口過得幸福美滿。

由於呂男在外經商，生意愈做愈大，魏女為了顧好家庭，2003年辭去工作，專心輔佐丈夫、照顧好全家大小，呂男則提供每個月5,000元的生活費（約新台幣2萬2,216元），當作妻子的日常開銷。

沒想到，呂男後來在某次飯局當中，認識了比他小20多歲的嚴姓女子，雙方發展成婚外情關係，嚴女還替呂男生了一名女兒。

▼魏女辭去工作，專心做丈夫的賢內助，卻遭到背叛。（示意圖／CFP）

▲▼劈腿,分手,小三,出軌,偷吃,情侶。（圖／CFP）

不過，因為嚴女生下的女兒體弱多病，從小做了許多次手術，呂男承攬了所有費用，5年來陸續轉帳給嚴女300多萬元（約新台幣1,332萬元），隱瞞妻子在廈門買了4間房屋，提供小三居住，甚至還在其他城市買了8間房屋，再全數贈與給嚴姓小三。

魏姓妻子發現丈夫行為怪異，抓包了出軌的行徑，氣得一狀告上法院，主張丈夫在夫妻關係存續期間隱匿、轉移共同財產，嚴重侵害了她對夫妻共同財產享有的權利，希望能分割廈門的4套房屋、呂男名下的400多萬（約新台幣1,777萬元）存款。對此，呂男則堅決反對，主張「家裡財產不只這些」，若真的要分割，等離婚後再一併算清。

廈門市思明地區法院審理後認為，呂男在婚姻關係存續期間出軌，讓嚴女有了小孩，還未經妻子允許轉帳大筆金錢、購買房產贈與嚴女，嚴重損害夫妻共同財產利益，雖然2人還沒離婚，但魏女要求先分割共同財產符合法律規定。

由於魏女主張分割的財產，並非呂男隱匿、轉移的、財產，因此依照6：4的比例，分別分配給魏女與呂男。對此，法官也呼籲，這類案件有些地方需要注意，原告要承擔舉證責任，證明夫妻雙方的情況符合婚內分割財產的法定條件，為了防止另一方惡意隱匿、轉移財產，也務必要申請財產保全。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►零負擔的內衣在這裡！平均一件才153元

►蘿拉蜜思蜜粉激殺5.3折！快啾姊妹一起囤貨

ET快訊
已婚男偷吃小三「狂送8間房」！每月只給妻子2萬生活費
住婆家「人妻存到150萬買房」　她見老公存款崩潰
戰友接連倒下！女護理師血淚告白：誰為我們感到惋惜？
她生完孩「月經來被硬上」　老公嫌不夠：要離婚
快訊／澳洲總理莫里森「承認敗選」　工黨贏得執政權
9個月男嬰確診重症出現「哮吼症」　呼吸就像狗吠聲
「樓上馬桶沖水聲」都聽得到！她想找新房　內行吐實話
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

已婚男偷吃小三「狂送8間房」！每月卻只給妻子2萬生活費

陸618節提前開戰　京東、淘寶「拚保價」杜絕先漲後降

衛福部組團赴日內瓦遞交抗議信函　陸外交部：近90個國家支持一中

陸「原地靜止」大風吹！　天津22日起全員核酸檢測

「胸和私密處」拍給我看　陸副校長手滑群發色留言

印度空軍超越大陸　全球空中力量前5名「這國家」幾乎包辦

大陸封控防疫致蛋價飆漲　民眾哀嚎：快要吃不起了

上海「封控」衝擊港澳台商外企　4月工業產值暴跌6成

新變種新冠病毒入侵港社區　即日起開放接種4劑疫苗

新冠肆虐　最坎坷港澳台聯招今天開考

王心凌再跳《愛你》可當「甜心奶奶」　潔西卡「乘風破浪」飆唱《失落沙洲

日本爸淡定教2歲娃打蛋　小手成功剝殼露超Q萌笑

趙小僑寶寶性別曝光！　「氣球一破」哥哥劉子銓感動落淚擁抱媽

女婿唯一條件 「沒負債」　廖老大：若達不到娶三X！

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

大叔穿紅內褲跳熱舞!　妖豔拉裙擺臀店員笑瘋

媽祖原地搖擺「思考往哪走」　信徒沿路彎腰撿垃圾護環境

罕病小長頸鹿遭母遺棄　矯正師助牠站起&行走

告蔡英文、蘇貞昌、陳時中　楊志良按鈴：涉殺人罪

阿金慵懶休息突被襲擊！　毛卡掃地機器人媽神救援

已婚男偷吃小三「狂送8間房」！每月卻只給妻子2萬生活費

陸618節提前開戰　京東、淘寶「拚保價」杜絕先漲後降

衛福部組團赴日內瓦遞交抗議信函　陸外交部：近90個國家支持一中

陸「原地靜止」大風吹！　天津22日起全員核酸檢測

「胸和私密處」拍給我看　陸副校長手滑群發色留言

印度空軍超越大陸　全球空中力量前5名「這國家」幾乎包辦

大陸封控防疫致蛋價飆漲　民眾哀嚎：快要吃不起了

上海「封控」衝擊港澳台商外企　4月工業產值暴跌6成

新變種新冠病毒入侵港社區　即日起開放接種4劑疫苗

新冠肆虐　最坎坷港澳台聯招今天開考

「天威」回來強化打線！葉總給林子昱好評　王維中繼續牛棚

很難修補！張善政臉書道歉文　網友：請公平初選

Cheap看「機車要依規定讓4輪」氣炸　北市交通局回應了

林智勝MVP歸功隊友　上壘新招又是拿莫的點子：昨晚先情蒐

已婚男偷吃小三「狂送8間房」！每月卻只給妻子2萬生活費

象魔力帽子塗異物？葉總無奈：大家自己去判斷

戰友接連倒下！女護理師淚「被剝奪的2年」：誰為我們感到惋惜？

民進黨地方主委、黨代表22日改選　牽動黨內派系消長

快訊／澳洲總理莫里森「承認敗選」　工黨取得70席贏得執政權

林文舟／人民退稅請求權減至15年　5大新修稅法倒退嚕

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

大陸熱門新聞

人妻出軌自拍「6分鐘嬌嗔片」誤傳社區群組！　綠帽夫也聽到

正妹看精神科竟淪醫生洩慾工具！痛訴遭藥物控制

印度空軍超越解放軍

港男疑玩Switch時身亡！體感配件還綁在腳上

人妻流產不敢告訴老公　偷女嬰藏洗衣機

副校長群發「拍奶」情色留言

520交往滿6天！他獻上背部：滿眼都是妳

美艷人妻「出軌被抓姦」實錄　竟還反嗆綠帽夫

正妹私會男友確診！找室友頂替PCR

13歲男拐10歲女童　捅7刀棄屍灌木叢

10歲女童每天吃避孕藥！母哽咽曝：吃8個月了

「原地靜止」大風吹到天津

大陸「封控太嚴」蛋價飆漲

遊客穿越瀑布踩青苔高速衝崖底 「趴著滑下來」驚險畫面曝光

更多熱門

相關新聞

小三嗆正宮「謝謝妳老公借我用」慘遭逆襲

小三嗆正宮「謝謝妳老公借我用」慘遭逆襲

吳姓人夫出軌外遇一年多，每周都與崔姓小三上床，但任憑對方如何催促，都不願意離婚。崔女忍無可忍，竟選擇用臉書私訊正宮，不僅自爆2人姦情，還嗆聲「謝謝妳老公借我用一年，現在還妳」、「妳老公體力好好，什麼都會」，最後被正宮一狀告上法院，判賠30萬元。

小三拒連結遭硬上　大叔辯更年期沒性慾

小三拒連結遭硬上　大叔辯更年期沒性慾

人夫偷吃女同事　正宮等他下班見這一幕崩潰了

人夫偷吃女同事　正宮等他下班見這一幕崩潰了

竹科已婚男騙女同事上床　還偷拍影片

竹科已婚男騙女同事上床　還偷拍影片

住院搞上隔壁床家屬　鹹濕對話曝！

住院搞上隔壁床家屬　鹹濕對話曝！

關鍵字：

妻子小三出軌丈夫

讀者迴響

熱門新聞

女秘書車震前衛生局長！　綠帽夫偷錄音下場慘

她昏睡「下體一陣涼」！　驚醒告男友性侵

快訊／「猴痘」來襲　世衛緊急開會

眾量級家寧出車禍！

不忍了！肯德基店員揭「蛋撻真相」

嫂子是尪前女友！　人妻崩潰求救

徐新洋求婚　女友錯愕吐一句話

唐治平重回八點檔突被消失！

連千毅520放閃「50萬愛妻」　最強奶媽一句話嗆爆他

苗栗教養院深夜求救賈永婕！

男童抽搐等嘸救護車！路人媽急把小孩趕下車　

會考驚魂！數學科一考生不適「快篩陽」後送

快訊／今暴增59死「追平新高」！本土暴增8萬4587例

21歲YouTuber罹卵巢癌末期　剃光頭錄最後影片：剩一周可活

女主播誤喝清冠一號茶包！　「4嚴重副作用」嚇壞

更多

最夯影音

更多
王心凌再跳《愛你》可當「甜心奶奶」　潔西卡「乘風破浪」飆唱《失落沙洲

王心凌再跳《愛你》可當「甜心奶奶」　潔西卡「乘風破浪」飆唱《失落沙洲
日本爸淡定教2歲娃打蛋　小手成功剝殼露超Q萌笑

日本爸淡定教2歲娃打蛋　小手成功剝殼露超Q萌笑

趙小僑寶寶性別曝光！　「氣球一破」哥哥劉子銓感動落淚擁抱媽

趙小僑寶寶性別曝光！　「氣球一破」哥哥劉子銓感動落淚擁抱媽

女婿唯一條件 「沒負債」　廖老大：若達不到娶三X！

女婿唯一條件 「沒負債」　廖老大：若達不到娶三X！

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面