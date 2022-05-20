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奪設計界奧斯卡獎　台鐵EMU3000列車擊敗全球上萬對手

▲▼台鐵EMU3000型新城際列車。（圖／台鐵提供）

▲台鐵EMU3000型新城際列車。（圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

有美學列車之稱的台鐵局EMU3000新城際列車，繼去年(2021年)獲得日本Good Design之「最佳世界百大(Best 100)」殊榮後，今年(2022年)擊敗全球上萬對手，再獲有設計界奧斯卡獎美譽的德國iF設計大獎肯定。

iF設計獎係由德國iF International Forum Design GmbH 國際論壇設計公司舉辦，是歷史最悠久、最舉足輕重的設計賽事，素有設計界奧斯卡獎的稱號。根據iF主辦單位統計，今年(2022)共有1萬1千件來自世界各地優秀的作品角逐iF設計獎，競爭相當激烈。

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iF官網時指出，台鐵局EMU3000城際列車係由營運者、美學專家(臺鐵美學小組)與製造商(日立)等3方合作，共同創造出一款適合現代台灣特質的特快列車，該車外觀內斂，內裝柔和洗鍊，雖沒有華麗或奇異的元素，卻極富有質感。

台鐵表示，從砸千萬設計卻被罵慘的環島之星，一路走過「移動風景」的鳴日號、「笑臉迎人(A Smiling Welcome)」的EMU900區間車，再到屢獲國際大獎肯定的「靜謐移動」EMU3000型新城際列車，台鐵局在「美學復興」灌溉下的3朵小花，正美麗綻放，未來台鐵局不僅要用最美、最舒適的列車服務旅客，更要用最安全、可靠的運輸服務讓所有旅客安心與放心。

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