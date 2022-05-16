超噁！色男闖女鄰居頂樓　拿內褲狂聞蹭下體再掛回去

▲變態男翻牆進入女鄰居頂樓陽台。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市龜山區1名變態男於清晨翻牆潛入女鄰居家頂樓，並伸手拿取晾曬的女性內褲，先是放在鼻子聞一聞，然後再塞進下體摩蹭後逃逸，由於該男已2度犯案，女屋主裝設監視器錄下犯行，並報案提告；警方立即掌握嫌疑人身分，已通知涉案男子16日到案說明，全案依性騷擾防治法函報市府裁罰，涉犯侵入住宅罪嫌則函送法辦。

▲對女鄰居晾曬女性內衣物作出猥褻行為。（圖／龜山警分局提供）

有民眾在臉書社團PO文，指自家透天厝陽台8日清晨被人翻牆進入，影片中男子將晾在外面的女性內褲取下，先貼近臉部嗅聞，然後再放入褲襠中上下摩蹭下體3、4次後再放回衣架上，整個作案過程不到30秒，由於女屋主發後受害人已報警處理，其實早在前2天女鄰居即發現，自家頂樓陽台有人闖入，所以特別裝設監視器，才得以錄下色鄰居猥褻行為。

▲▼色男先是將女內褲聞一聞，然後再放入自己褲內下體上下摩蹭數次。（圖／記者楊熾興翻攝）

警方表示，轄區龜山派出所依規定受理，立即掌握47歲男子嫌疑人身分，今天下午通知他到案說明以釐清案情，全案依性騷擾防治法函報市府家庭暴力暨性侵害防治中心裁罰，侵入住宅罪嫌則函送地檢署偵辦。