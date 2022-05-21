熟睡被弄醒！她生完孩崩潰「月經來被硬上」　老公嫌不夠：要離婚

▲示意圖，非當事人。（圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「為什麼老公都覺得是我的問題？」一名人妻崩討拍，生完孩子後，對性生活完全沒興致，就怕老公生氣，偶爾會配合解決生理需求。怎料老公常常趁她睡夢中硬上，就連生理期來也不放過，如今老公仍認為次數不夠，嗆聲要離婚，讓原PO傷心不已，「我並沒有完全不做，只是次數比較少。」

一名女網友在臉書《靠北老公2.0》表示，婚前與老公性生活美滿，無奈生產後，她性慾秒降成零，「在做的時候，沒有舒服感也不太開心，但為了配合老公，怕他生氣，我還是偶爾會給他。」

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無奈老公卻常常突襲，原PO崩潰直呼，「我已經入睡時，吵醒我弄我，也很常在我月經來，硬要上。」而老公不滿回嗆，「沒有性，感情就不會好，沒有性就不會有幸福的家庭。」

如今老公受夠了，向原PO提出離婚，原因是不跟他交歡。一席話讓原PO不知所措，「我並沒有完全不做，只是次數比較少，我也都是忍著讓他解決生理需求，但為什麼老公都覺得是我的問題？並叫我去看醫生，不然就是要離婚呢？」

文章曝光後，網友紛紛搖頭直呼，「我跟妳一樣，家事、育兒等等已經讓我太累了，完全不想」、「兩人好好溝通吧，畢竟都有孩子了，不論男女都有需求，只是看兩夫妻怎麼協調而已」、「是他比較需要看醫生」、「互相體諒，我覺得不能在老婆不舒服的時候硬上，這樣很母湯」、「叫他去生小孩看看，一點都不體諒我男人要幹嘛」、「做愛不是義務，但無性婚姻也是一種折磨，若實在談不到一個折衷點，不如就離一離吧」。

▼原PO不給交歡，老公嗆離婚。（圖／翻攝靠北老公2.0）

