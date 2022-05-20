獨／520這天不再愛你！新北今恢單人數曝　33對怨偶分手了　

▲520是許多人心目中結婚好日子，面對戶所滿滿人潮，也有許多人堅持選在今天離婚。（圖／達志示意圖）



記者戴上容／新北報導

520因諧音「我愛你」吸引許多人結婚，新北各戶所「結婚登記時段」都滿額，520結婚登記數量創下5年來新高，今天新北市共有1468對新人結婚，但相愛容易相處難，也有33對怨偶，不顧戶所內滿滿結婚人潮，仍堅持選擇520離婚，今年結婚與離婚的人數都打破去年紀錄；民俗專家柯玠宏表示，今天是農曆4月20日，宜嫁娶，「辦離婚沒人在看日子，但屬龍、35歲的人，辦完離婚後，切忌往北走，小心為上」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲520是許多人心目中結婚好日子。（圖／達志示意圖）

520向來是新人最喜愛的結婚登記日之一，今年「2022520」更有「愛你愛你我愛你」的浪漫諧音，新北市共有1468對新人攜手在今(20)日完成結婚登記，創近5年新高，異性結婚對數：1450對；男男結婚對數：8對；女女結婚對數:10對，這數據也創下近5年來最高紀錄，新北各區戶政事務所上午所有時段幾乎都滿額，新人們排隊等著登記，板橋戶所下午就飆破166對新人結婚，對數是去年的2倍多。

▲ 林口戶所贈送結婚沐浴禮盒。（圖／記者戴上容攝）

各公所也都推出獨家結婚好禮恭喜新人，新店戶所贈送茶籽堂的小鹿隨身清潔保養旅行組，象徵一「路」有你；新莊戶所則送上「帶路雞」，寓意新人「起家」；五股戶所準備超可愛造型肥皂；淡水戶所提供對碗，讓每對新人都能「碗碗」滿滿；板橋戶所贈送「碗筷禮盒」，祝(箸)福新人成雙成對、幸福久久；林口則送上喜氣洋洋的紅色沐浴禮盒。

▲相愛容易相處難。（圖／達志示意圖）

但相愛容易相處難，就算大家皆已經預知，520到戶所結婚人潮多，仍有就有33對夫妻選擇分開，戶所人員透露，其實結婚與離婚都是同一櫃檯，離婚和結婚手續時間差不多，但因為兩種手續申辦人態度差很大，他們在這中間辦理多半很尷尬，大家處理離婚都「不敢發出聲音、迅速完成手續」。

民俗專家柯玠宏分析，520農曆是4月20日，就民俗來說，是相當好的日子，幾乎適用所有想挑好日子的項目，如嫁娶、納采、開市、交車等。再加上，不管是陽曆或農曆，這日子有兩個「20」，也就是雙十，和「囍」字一樣有兩個喜，是極好的兆頭。

▲民俗專家柯玠宏（右）分析，520是相當好的日子。（圖／柯玠宏提供）

「離婚互看討厭，不用特別看日子，早處理就好」柯玠宏說，從農民曆來看，屬龍、35歲若辦完離婚手續後，要切忌往北邊走，因為恐會有意外發生，要小心為上。