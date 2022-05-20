孩半夜送醫「回家卻叫不到防疫計程車」　媽路邊崩潰：老公也確診

▲示意圖。（圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

統計今年本土案例，已有112萬人染疫。一名媽媽崩潰表示，老公確診隔離，而孩子半夜發燒，母女兩人搭救護車到急診就醫，無奈看完病後，遲遲叫不到防疫計程車，1922專員也無法幫上任何忙，讓她坐在路邊欲哭無淚。文章貼出後，網友心疼回應，「一個疫情大爆發，孩子確診，我看到的是媽媽們越來越厲害。」

台中一名女網友在臉書《爆怨公社》於今（20）日凌晨發文，因為老公確診隔離中，而孩子出現發燒狀況，只好三更半夜叫救護車到醫院，卻遇到無法回家的窘境。

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原PO說，院方建議打1922叫防疫計程車，而1922專員給了一支「0928」開頭的專線，結果狂撥半小時都沒人接聽，再打給1922求助，專員卻直呼「不能直接給防疫計程車電話」，建議原PO打給衛生局或關懷中心。

聞言，原PO繼續追問能否幫忙叫防疫計程車，或是還有哪裡有管道可叫車？結果對方頻頻跳針，永遠只給一句話「無法給計程車電話！」

當下原PO欲哭無淚，只能坐在醫院路邊，心疼抱著正在發燒的孩子，事後嘗試求助小黃大車隊，業者也愛莫能助回應「只有跟台北有合作。」

原PO也補充解釋，「老公確診也在隔離當中，又打了半小時還找不到車子回家的情況下，真的很難不發火...Ｘ，是要怎麼回家啦？」

文章貼出後，引發千名網友熱議，「最近我深刻體會到什麼叫朝令夕改」、「所以媽媽也要學會開車，爸爸被隔離，媽媽用龜速帶小孩去，也比回來沒車強」、「我那一次也是坐救護車去，然後是醫院幫我找防疫計程車」、「可以打電話報警嗎？請警察協助」、「一個疫情大爆發，孩子確診，然後我看到的是媽媽們越來越厲害」、「前幾天一個可憐的不舒服的確診者，也是無法搭車回家，直接自己慢慢走回家」。

有苦主也討拍回應，「+1，我那天也是這樣的情況，實在不知在搞什麼，防疫計程車為什麼不給醫院直接聯絡就好，更氣的是，以為防疫計程車很忙，結果司機大哥說還好，只是從你打電話到他們收到單就半小時了，電話接通要40分鐘」。

面對沒車可搭的窘境，民眾可嘗試撥打當地關懷中心，以下次台中相關防疫專線：