立院法制局：實名制快篩排隊浪費時間　配銷應採「購買智能系統」

▲民眾排隊買快篩。（資料照／記者謝盛帆攝）

記者呂晏慈／台北報導

本土疫情延燒，民眾對於家用快篩試劑的需求增加，衛福部提出實名制快篩政策。立法院法制局5月提出「實名制快篩價格與配銷問題」報告，病毒進入社區傳播後，有必要儘速充實快篩試劑供應量，另現行配銷方式浪費民眾的排隊時間，建議實名制快篩的配銷應開發電腦化購買智能系統，讓民眾上網登記領貨、在方便時間取貨。

中央流行疫情指揮中心4月27日宣布家用快篩試劑販售實名制自4月28日上路，希望讓更多有需要的民眾買得到平價的實名制家用快篩試劑，平抑市售家用快篩試劑售價，以利控制疫情，並維護民眾健康的權益。

實名制快篩在全國4909家健保特約藥局及58個偏鄉衛生所販售，持有健保卡或居留證之民眾，無年齡限制，每人均可購買，1人1份5劑共500元；規劃販售至少5000萬劑、1000萬份，後續將視民眾需要增加販售劑量。衛福部次長薛瑞元昨天說明，第2輪快篩實名制的實施日期尚未確定，將持續觀察首輪民眾購買的情形，若每日的快篩試劑剩餘量較多時，才會執行第2輪。

法制局建議，疫情日趨嚴峻，快篩需求日殷，實名制快篩開賣後，藥局外面不時可見湧現排隊人龍等著購買。雖然，四大超商、藥妝店及超市等八大通路，也相繼開賣亞培等快篩試劑，但單劑售價為180元，實名制快篩每劑100元，且一次可購買5劑，自然顯得平價與方便許多。

法制局指出，指揮中心於5月9日公布快篩實名制最新剩餘數量，全國平均剩餘量僅剩0.9%，相當吃緊。前副總統陳建仁日前接受英國「衛報」訪問時表示，「現在愈來愈依賴快篩，卻沒有足夠存量」因此，疫情進入社區傳播後，建議政府有必要儘速充實快篩試劑供應量。

此外，法制局也建議，目前國內快篩試劑之供應量顯有不足，以每藥房78份之方式配銷，徒然浪費民眾的排隊時間，並增加群聚染疫風險。建議指揮中心應加強充實快篩試劑之供應量外，在配銷的方式與通路上，可參考後期口罩實名制及疫苗接種方式，開發電腦化實名制快篩購買智能系統，使有資格購買者可以上網登記領貨地點，再由程式配對後，通知登記之購買者於方便時點取貨。