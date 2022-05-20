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快訊／《國安法》增列經濟間諜罪　竊取核心技術最重關12年、罰1億

▲▼立法院院會 國家安全法修正草案 三讀。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立院三讀通過《國安法》部分條文修正案，新增經濟間諜罪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

為防止國家核心關鍵技術外流，立法院院會20日三讀修正《國家安全法》部分條文，新增「經濟間諜罪」，任何人不可為外國、陸港澳及境外敵對勢力侵害、竊取國家核心關鍵技術，違者最重可處12年有期徒刑，罰金可視不法所得利益加倍。

我國現行法制有關「反情報」相關規範，多偏向軍事政治等犯罪行為，將經濟領域部分視為民間行為，不過，近年我國高科技產業屢遭中國競爭對手，違法挖角高階研發人才並竊取產業核心技術，不但侵害企業利益，更危及國家、社會的整體經濟發展，恐影響經濟安全。

對此，立法院院會今日三讀通過《國安法》部分條文修正案，新增經濟間諜罪，明定任何人不得為外國、大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力或其所設立或實質控制的各類組織、機構、團體或其派遣之人，為侵害國家核心關鍵技術的行為。

三讀條文規定，任何人也不得意圖在外國、大陸地區、香港或澳門使用國家核心關鍵技術的營業秘密。所謂國家核心關鍵技術則是指，如流入外國、大陸地區、香港、澳門或境外敵對勢力，將重大損害國家安全、產業競爭力或經濟發展者。

另在罰則方面，三讀條文規定，若以竊取、侵占、詐術、脅迫、擅自重製或其他不正方法而取得國家核心關鍵技術的營業秘密，或取得後進而使用、洩漏，可處5年以上、12年以下有期徒刑，得併科新台幣500萬元以上、1億元以下罰金

若是在外國、大陸地區、香港或澳門使用國家核心關鍵技術的營業秘密，可處3年以上、10年以下有期徒刑，得併科500萬元以上、5000萬元以下的罰金。

此外，考量營業秘密可能涉及龐大商業利益，三讀條文參考《營業秘密法》規定，罰金上限得視不法利益進行彈性調整，如犯罪行為人所得利益超過罰金最多額，得於所得利益的2倍至10倍範圍內酌量加重。

▼立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院院會 國家安全法修正草案 三讀。（圖／記者屠惠剛攝）

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