快訊／《兩岸條例》修正案三讀　借人頭給中企最重關3年

▲立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

為保護國家核心關鍵技術，立法院院會20日三讀修正《台灣地區與大陸地區人民關係條例》部分條文，明定受政府委託、補助、出資的國家核心關鍵技術人員赴中國需經審查許可，並要求中企於第三地投資的營利事業，如要來台從事業務活動，須經主管機關許可，同時針對「借人頭」祭出重罰，最重可處行為人3年以下有期徒刑，或併科新台幣1500萬元以下罰金。

本屆國會包括行政院、民進黨立委王美惠、趙天麟、台灣民眾黨團、時代力量黨團分別提出《兩岸人民關係條例》修法主張。王美惠在提案說明指出，近來紅色供應鏈滲透台灣情形愈趨嚴峻，以各種手段磁吸我國人才、竊取國家核心關鍵技術，並刻意規避我國法律規範，未經許可在台從事業務活動，或假借他人名義，違法來台投資。

對此，立法院院會今天三讀通過《兩岸人民關係條例》部分條文修正案，新增規定要求，受政府委託、補助或出資達一定基準，從事涉及國家核心關鍵技術業務的個人或法人、團體、其他機構成員，及受委託、補助、出資終止或離職未滿3年者，如要赴中國地區，須經審查會許可。該審查會由內政部會同國家安全局、法務部、大陸委員會及相關機關組成。

此外，針對中企繞道第三地及藉由人頭在台從事業務活動，三讀條文也明定管理機制，要求大陸地區營利事業於第三地區投資的營利事業，非經主管機關許可，並在台灣地區設立分公司或辦事處，不得在台從事業務活動之規定。

在罰則方面，三讀條文新增規定，若是將本人名義提供給應經主管機關許可的大陸地區人民使用，將由主管機關處12萬元以上、2500萬元以下罰鍰，並得按次處罰；若是將本人名義提供給應經主管機關許可的營利事業使用，而為業務活動者，處行為人3年以下有期徒刑、拘役或科，或併科1500萬元以下罰金，並對該法、團體或其他機構處相同罰金。

此外，三讀條文規定，若台灣地區的負責人於分公司登記後，將專撥其營業所用的資金發還該營利事業，或任由該營利事業收回者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以上、250萬元以下罰金，並應與該營利事業連帶賠償第三人因此所受的損害。