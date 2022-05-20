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遇民眾有症狀憂確診「2句話拒快篩」　護無言嘆：買來當平安符？

▲▼中正紀念堂車來速篩檢站,PCR篩檢,醫護人員,醫療量能,本土疫情,防疫,陽性率,篩檢量能,新冠肺炎,熱區,傳播鏈,快篩陽性,清零,抗原快篩,核酸檢測PCR,共存,社區採檢站,防疫門診。（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者黃品臻／綜合報導

隨著販售通路增加、唾液快篩開賣，民眾要購買快篩試劑已方便許多。不過近日有一名護理師發文分享，有民眾稱自己有些不舒服的症狀出現，懷疑是不是確診，護理師得知對方有快篩後，就建議對方做個快篩，沒想到卻得到「沒發燒、沒去哪裡不用篩」的回覆，讓他相當無言。

這位護理師在臉書社團「爆怨公社」發文，提到有民眾表示自己喉嚨不舒服、咳嗽、胸悶，詢問原PO是否有可能確診，原PO見此先是確認對方家中有無快篩試劑，建議對方先自己篩篩看，沒想到對方卻回「快篩有啦！啊不用篩啦！我又沒有發燒」。

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不僅如此，原PO好心提醒，若會擔心還是篩篩看比較安心，對方卻又回覆「不用啦！又沒有去哪裡，啊頂多就是市場買菜而已」。奇葩行徑讓原PO無言表示，「每天都有這種防疫小奸冰來衝擊我脆弱的心臟！拜託，覺得有機會確診就自己篩篩看啦！又不是沒快篩，問我我怎麼會知道，我的職業是護士不是快篩餒。」

▲▼原PO遇到奇葩民眾，身體出現症狀，有快篩卻不篩。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲原PO遇到奇葩民眾，擔心確診卻不快篩。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

貼文一出，網友們也紛紛留言表示，「要跟他說等我一下，我擲筊問一下」、「現在真的一堆，買了一堆結果不驗，或是去玩去旅遊，外面吃飯都驗，奇葩一堆……」「跟風排隊買但卻捨不得用，昏倒」、「乾脆擲筊好了」。原PO也回覆網友無奈表示，「買了當平安符」、「要請九天玄女來駐守」、「懷疑又不篩，不篩又一直問，我怎麼會知道勒」。

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