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133cm小6童跳繩、喝牛奶拚身高...就想進軍校　1原因害他夢碎

▲▼ 。（圖／資料照）

▲男童拚命跳繩喝牛奶想考進中正預校 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣泰武鄉萬安國小兩名學童，因家庭因素，希望能夠報考中正預校國中部，其中一位因身高距規定還有一段距離，每天努力喝牛奶、跳跳繩要增高、練習智力測驗，卻因未了解報考流程，直到考試結束才知道，當初根本沒有報名成功，報考軍校夢碎，如今只能就讀學區的國中。

萬安國小校長王國亨(21)日表示，鄉內有不少人從軍，雄糾糾、氣昂昂的氣概，加上家庭生活改善，讓學童很嚮往，今年該校黃姓、高姓兩名畢業生在就讀6年時也向老師表達就讀中正預校意願。

其中黃姓學童，身高只有133公分，為幫助他長高，學校每星期供應一頓牛奶；所屬的教會認為還不夠，幫忙募集牛奶，讓他補充鈣質；還努力跳繩，連續跳了兩個月，連晚上也不間斷。

校方轉述，黃姓學童表示，阿公已80多歲，爸爸年紀也大了，就想要念軍校賺錢養他們；高姓學童也都有相同想法。他們懷抱從軍夢，今年1月份接到可以報考的資訊，透過教會和招募中心的人員接洽，直到考試前，都沒有收到准考證，事後才知道，根本沒有報名成功。

事後教會還與校方招募中心聯絡，尋找補救辦法，但軍方表示，招募員都有按照SOP告知報考流程，因此無法提供補考機會。讓他們兩人都訝異及沮喪，難過很多天。

校長王國亨表示，學校獲悉，老師及校方、教會人員輪流安慰他們，目前已心情都已恢復平靜，依目前計畫，未來就讀學區內的國中，也有機會圓軍校夢。

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