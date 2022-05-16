想要樹懶叫？胸罩做口罩有奶香　軍方前所長拒認性騷慘被打臉

▲遭羅男性騷擾的女學生，曾開記者會控訴羅男惡行。（圖／記者崔至雲攝）

記者黃哲民／台北報導

國防醫學院一名羅姓教授2020年遭投訴兼任系所主任時，利用單獨討論課業機會，涉故意對女學生頭靠頭、臉貼臉或摟肩摸腰碰大腿，甚至盯著女學生胸部說「身材很好」，或調侃女學生跟男友親密關係「發展到幾壘了」等語，受害女學生挺身舉報「這個人面獸心的人」，校方認定羅男成立性騷擾，經台北市政府裁罰共3萬元，羅男提告抗罰，台北地院認定裁罰無誤，判羅男敗訴，可上訴。

2位受害女學生是研究所同學，2017年入學均請時任所長的羅男擔任指導教授，2人在2019年畢業後，2020年4月共同向校方揭露羅男利用一對一討論論文之便，在所長辦公室裡對她們性騷擾的惡行，包括故意擠在一起看筆電螢幕，趁機跟她們頭靠頭、臉貼臉，或順勢摟肩，甚至把鹹豬手在她們後背、大腿上游移撫摸。

女學生知道羅男別有用心，只能設法閃躲，羅男得寸進尺，看到女學生穿著寬鬆運動上衣，竟直接掀起衣角伸手摸腰，或假裝道早安，不由分說直接正面緊抱，還以寒流過境之名，緊握她的手說「怎麼那麼冰」。有一次羅男更突然解開皮帶，脫鞋盤腿坐在沙發上，把女學生嚇得坐立難安，幸好有人正巧來找羅男，才得以解圍。

受害女學生指出，羅男除了毛手毛腳，也喜歡言語吃豆腐，常問她們跟男友的親密關係「發展到幾壘了」、「有無全壘打（指性關係）」，或假裝細看她們上衣胸前字樣，要她們「把頭髮撥開」讓他直視胸部，更色瞇瞇打量她們說「身材很好」、「男友有沒有珍惜？男友應該很幸福！」等語。

▲羅男寫給女學生的道歉信，內容卻疑似在檢討女學生。（圖／人本教育基金會提供）

受害人另於2020年6月找民代開記者會控訴羅男，說在校時羅男還曾對她們說「妳是不是想要樹懶叫」，又在師生群組留言「口罩用胸罩代替因為有奶香味」，她們向校方揭發後，羅男寫道歉信給她們，卻聲稱「從未得到妳們一丁點的糾正、告師或反映...，因為只要有一點點暗示，一定會自我修正，這種令人傷心的誤會遺憾就不會發生了」。

受害女學生怒稱自己不是唯一受害人，但校方性別平等委員會僅建議對羅男記過一次、免兼所長職務及接受8小時性平課程，但羅男仍可授課，可能造成更多受害者，所以舉報「這個人面獸心的人」，希望校方解聘羅男，其中一位受害人更擔心拖累有軍職身分的父親，希望爸爸不會遭報復。

校方當時保證將委請校外教授成立專案小組秉公處理，事後決議羅男成立性騷擾事件。羅男向台北市府性騷擾防治委員會申訴，台北市府仍認定羅男構成性騷擾，並裁罰他性騷擾2位女學生的行為共3萬元罰鍰。

羅男提告抗罰，反批女學生加油添醋、蓄意杜撰，他宣稱當時和女學生一對一討論論文，都會打開辦公室大門，女學生用錄音代替手抄筆記，也沒錄到任何受害情節，女學生畢業典禮時主動跟他合照，還跟他分享找到工作的喜悅。羅男並指證人過去曾受他指導論文，可能因怨恨他太嚴格而作證對他不利。

法官審理認為除了2位受害女學生的指述，另有多位羅男指導學生的證詞佐證，羅男雖推稱留學英國多年，「受到西方擁抱文化影響甚深」，但法官指我國國情與國外不同，師生及男女之間仍有分際，不該無視對方主觀感受，據此認定裁罰無誤，判羅男敗訴，可上訴。