陸軍官校、中正預校爆群聚「破百學生確診」　上百人隔離

▲高雄陸軍官校最近傳出多名學生染疫。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／高雄報導

高雄軍事學校紛紛爆出學生群聚染疫事件！陸軍軍官學校部分，截至目前已有破百人確診，大部分確診學生已返家居家隔離，僅3人留在學校、8人入住防疫旅館；中正預校部分則累積27人確診，8人留在校，其餘返家隔離。

高市衛生局指出，陸軍官校5/9出現第一例指標個案，主要是因社區感染進入校園，到現在為止造成100多人確診，其中絕大部分學生返家居家隔離，僅3人留在學校、8人入住防疫旅館；匡列隔離200多人，除了9人留在學校之外，其他學生都返家進行居家隔離。

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▲中正預校。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

中正預校部分則累積27例確診，8人留在學校，其他人返家居家隔離；匡列接觸者135人，學校安置35人，其他100人返家居家隔離。

▲陸軍官校 。（圖／翻攝自陸軍官校臉書）

針對有陸軍官校學生爆料，校方疑因6月16日校慶將至，把學生留在學校裡面訓練閱兵，導致持續群聚，即使改採寢室線上教學，但「寢室只要一個確診，基本上就整寢中！」，認為校方防疫態度消極。

陸軍官校發出新聞稿指出，確診者均已完成個人及家屬溝通，並依中央流行疫情指揮中心規定，實施居家照護；匡列密切接觸者，視個人意願返家居隔或留校獨立寢隔離；另為兼顧學生受教權及防疫規範，目前課程均採線上授課方式實施。