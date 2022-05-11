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林志玲閨蜜病逝引爆台藝大教職糾紛　前校長謝顒丞逆轉無罪

▲林志玲當媽後悄悄跨海提告！　遭「大陸成人用品店侵犯」獲賠40萬。（圖／翻攝自微博）

▲林志玲閨蜜罹癌過世引發的台藝大教師甄選風波，前校長二審逆轉無罪。（圖／翻攝自微博）

記者吳銘峯／台北報導

名模林志玲的國小好友、舞蹈家張婷婷2019年罹癌過世，扯出國立台灣藝術大學舞蹈系專任教師甄選糾紛。當時被指出竄改「擬聘建議表」的前校長謝顒丞，一審遭判刑1年6月，但上訴二審後，高等法院11日逆轉改判他無罪。可上訴。

林志玲的閨蜜張婷婷，是志玲姊姊的國小同學，她擁有美國加州大學博士學位，還曾獲麥考倫劇院國際編舞大賽首獎，是傑出的舞蹈家。她在2013年參加台藝大的教師甄選後，獲聘成為助理教授。但在本件糾紛爆發之後，疑似遭到學術界打壓，最後罹患癌症，鬱鬱而終，最後在2019年1月病逝，享年45歲。據媒體報導，林志玲曾2度前往醫院探視張女，告別式當天，林志玲也親自到場送好友最後一程。

本案糾紛乃因當時甄選時落選的另名舞蹈家姚淑芬，認為自己在「系、院教評」均名列第一，但最後在「校教評」卻落到第二，懷疑當時舞蹈系主任吳素芬與時任校長的謝顒丞，疑似合謀竄改「擬聘建議表」，導致影響最終「校教評」遴選結果，才會讓自己落榜。

姚女提出一連串官司，行政訴訟部分勝訴確定，最後台藝大重啟聘任程序，改聘請姚女擔任助理教授，張婷婷則因此丟了教職。此外，檢方也偵辦本案刑事責任，最後認為謝顒丞要求吳素芬把「擬聘建議表」上的「順位欄」，竄改成「面試序號欄」，並註記「本系沒有依順位排序，敬請鈞長勾選」等文字；最後謝顒丞在「校長核示」欄批核：「經諮詢吳主任，3位面試者均很優秀......因此以張婷婷助理教授為第一人選」，並直接勾選張女，聘用張女為專任教師。因此檢方對謝、吳2人分別依照偽造文書罪，提起公訴。

一審法院審理後，將謝男判刑1年6月、吳女判決無罪。案件上訴二審，高等法院二審審理後，又做出不同認定。高院認為本案甄選過程中雖有行政瑕疵，但未必就等同具有犯罪故意；最後改認定謝男等人均無犯罪故意。高院因此撤銷謝男有罪部分，逆轉改判無罪；吳女無罪部分仍維持。

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