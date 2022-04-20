噁校長藉口擦藥、按摩...8次猥褻國小女童　地點遍及辦公室、看台

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣某國小校長兼任巧固球教練，在校長室或體育館看台，藉機受傷擦藥、按摩等事由，對其中兩名女球員撫摸私處及大腿等處，前後共8次，事後又未與被害人家屬達成和解，屏東地方法院今(20)日依妨害性自主罪，重判他有期徒刑8年6個月。可上訴。

判決書說，該國小校長於於2012年7月19日起擔任這所國小校長，並兼任該校的球隊教練。

代號A女、B女均為該國小之學生及該校球隊隊員。校長明知A 女、B女均係未滿14歲之女子，關於性行為之智識及決斷能力淺薄，性自主決定權未臻成熟，竟為滿足自身性慾，利用A 女至校長室打掃或假藉為A女、B女受傷處塗藥及按摩之機會，於2020年2月間、2019年11月間，在校長室及體育館看台等處，以為A 女、B 女在受傷處擦藥或按摩為藉口，分別以撫摸私處、大腿、臀部等方式，對A 女、B 女為猥褻行為。

其中對A女強制猥褻得逞5次、對B女強制猥褻得逞3次。嗣因A女自2020年2月21日起迄至同年月27日遭該校長強制猥褻5 次，而於同年月27日不堪忍受，由同學陪同，將前開情事告知班級導師後，經該校依法通報及告知她的父母，始循線查獲送辦。校長事後被停職。

合議庭法官判決指出，被告雖無犯罪前科，然其在國小校園內擔任教職，為人師表，對於品德教育更應以身作則，且在校期間，有接受性別平等教育之相關研習，應知尊重他人身體及性自主意願，竟為逞一時色慾，利用告訴人A女、B女對師長之尊敬與信賴，且對性行為之智識及決斷能力淺薄，性自主決定權未臻成熟之情形下，對A女、B女為上開加重強制猥褻犯行，造成其等受有一定心理創傷，被告恣為踰矩之行為，惡性非輕，應予嚴正譴責；其事後始終否認犯行，一再狡飾其責，迄今未與A女、B女達成和解之犯後態度，判決應有徒刑。