芝加哥市區發生槍擊案　造成2人死亡、8人受傷

▲芝加哥市區發生一起槍擊案,造成2死8傷。(圖/路透)



記者林彥臣/綜合報導

芝加哥市中心在當地時間19日深夜,發生一起槍擊案,事件起因於2組年輕人互相鬥毆,隨後演變成大規模槍擊事件,造成2人死亡、8人受傷。

根據美國媒體NPR報導,事件地點距離壯麗大道(Magnificent Mile)只有幾個街區,一處麥當勞附近,已有1人被捕,槍枝也被收繳。

警方尚未公布詳細案情,但是一名目擊者表示,事件源於一起鬥毆事件,看到他們打起來之後,她不想被捲入,就趕快跑走了。

The scene where at least one person has been wounded by gunfire near the intersection of Chicago and State. pic.twitter.com/9Q99yoSaeo