寵物鵝被老鷹叼走　辣媽「手抱喝奶娃」穿內褲相救！裸奔片瘋傳

▲女子裸奔救寵物的影片爆紅。（圖／翻攝自TikTok／frankythegoose）

記者李振慧／綜合報導

加拿大31歲女子凱特(Cait Oakley)在幫女兒餵母乳時，突然聽到寵物鵝法蘭基(Frankie)傳出慘叫聲，一看竟然正在被老鷹攻擊，顧不得自己全身只穿內褲，抱著還在喝奶的女兒就衝出去救寵物，為母則強的影片在網路上瘋傳。

居住在北薩尼奇(North Saanich)的凱特是一名三寶媽，她表示，因為和丈夫一起養的好幾隻雞最近都被殺死，不願意再失去法蘭基的她，才會上空抱著4個月大女兒薇洛(Willow)跑了出來，「我跑到外面時，老公的反應就像是，『你沒有穿衣服』，我心想，『我知道，鄰居不好意思了』」。

影片後來在TikTok平台獲得900多萬人次觀看，也意外讓凱特爆紅，許多網友大讚「超級媽媽」、「並不是所有英雄都是穿著斗篷，也有人是穿著孩子」。對此凱特表示，對於三寶媽的她來說，餵母乳是一件十分自然的事，所以她不會特別在意外界眼光，幸好法蘭基沒有受傷，目前仍和他們一家幸福生活在一起。

