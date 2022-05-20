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拜登「空軍一號」抵南韓！　南韓外長朴振接機　首站訪三星半導體廠

▲▼美國總統拜登搭乘的專機「空軍一號」於20日下午抵達南韓烏山空軍基地。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統拜登搭乘的專機「空軍一號」於20日下午抵達南韓烏山空軍基地。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國總統拜登從馬里蘭州安德魯斯空軍基地搭乘空軍一號（Air Force One），正式踏上就職後的首次南韓、日本出訪行程。最新消息指出，稍早拜登已經於韓國時間20日下午5時20分（台灣時間下午4時20分）抵達南韓烏山空軍基地，展開3天2夜的南韓行程。

根據《韓聯社》，拜登於20日下午5時22分戴著黑色口罩走下空軍一號專機，前來迎接的南韓官員為新任外交部長朴振，稍早更順利抵達三星電子位於京畿道平澤市的半導體工廠，由南韓新任總統尹錫悅陪同。

▼拜登走下空軍一號。（圖／路透社）

▲▼拜登走下空軍一號。（圖／路透社）

▲▼拜登下機後，由南韓外交部長朴振前來迎接。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登下機後，由南韓外交部長朴振前來迎接。（圖／達志影像／美聯社）

拜登抵達南韓後的第一個行程是視察三星電子半導體晶圓廠，為基於美國、南韓在「經濟安保」的合作，透過半導體、電池、人工智慧（AI）等尖端技術合作，達成全球半導體生產供應鏈的穩定，預計美國、南韓元首將針對半導體等尖端技術產業發表演說。

在結束三星電子半導體工廠視察後，拜登訪韓的第一天（20日）官方行程將宣告結束，返回首爾的住處休息。

▼拜登抵達三星電子位於京畿道平澤的半導體廠，南韓總統尹錫悅前來迎接。（圖／路透社）

▲▼拜登抵達三星電子位於京畿道平澤的半導體廠，南韓總統尹錫悅前來迎接。（圖／路透社）

▲▼拜登搭乘空軍一號專機抵達南韓烏山空軍基地。（圖／路透社）

▲拜登搭乘空軍一號專機抵達南韓烏山空軍基地。（圖／路透社）

訪韓第二天（21日），則是先安排參謁國立首爾顯忠院，接著前往首爾市龍山區的總統辦公室，參加美韓元首峰會，元首會談預計進行90分鐘。至21日下午，尹錫悅將接待拜登前往國立中央博物館進行晚宴，同時邀請南韓十大財閥首長出席。

至訪韓的第三天（22日），拜登將與尹錫悅造訪指揮韓半島（朝鮮半島）全域空中作戰的「空中作戰司令部航空宇宙作戰本部」（KAOC），為歷屆美國總統首度參訪南韓的KAOC，最後造訪烏山空基地、慰問當地士兵，並從烏山空軍基地搭機前往日本。

據悉，此次拜登訪韓，距離上一次美國總統訪韓已時隔3年，美國時任總統川普曾於2019年6月二度出訪南韓。

►拜登搭空軍一號啟程訪韓！參訪三星半導體廠　明將會南韓新總統

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