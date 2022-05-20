被男友害慘！清秀女得菜花崩潰「自己好骯髒」　從此自滅式單身

▲被男友害慘！清秀女得菜花崩潰「自己好骯髒」。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名40多歲的女子因為年輕時被男友傳染到菜花，從那分手後就一直覺得自己很骯髒，走不出陰影，也不敢再談感情。不過，醫生表示，菜花就是一種病毒感染，可以透過藥膏、手術等方式治療，並施打HPV疫苗，可以好到偵測不到病毒的存在。

收治病患的泌尿專科醫師蘇信豪表示，這名案例是一名40多歲的清秀女性，她因出現陰道炎、尿道炎症狀跑來就醫，很擔心菜花再度復發。該女性稱，她在年輕時被當時的男友傳染到菜花，在2人分手後，她仍一直感覺自己很骯髒，怎麼會得到性病，之後走不出陰影。

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▲泌尿專科醫師蘇信豪。（圖／翻攝自蘇信豪FB粉絲專頁）

蘇信豪表示，在治療菜花感染個案時，會先了解患者的生活病史、接觸者以及伴侶，並進行相關檢查，也會一併檢查是否有梅毒、愛滋病等。起初先幫該名女性施打HPV疫苗，另外也給予她抗病毒藥膏抑制菜花生長，一個月後再度施打第二劑疫苗，並觀察菜花減少的狀況。

其實菜花就是一種病毒感染，蘇信豪說，菜花可以透過藥膏抑制，如果沒好轉，則可以進行電燒或雷射手術進行治療。他也推廣女性要施打HPV疫苗，除了可以預防子宮頸癌，也可以降低感染到菜花的狀況。

蘇信豪強調，菜花治療可以好到偵測不到病毒的存在，如果病毒沒有殘留，也就不會傳染給伴侶，可以放心進入下一段感情。