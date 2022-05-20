超狂騙徒拉杜特蒂下水！20多名有錢人被吸35億　女密友也沒放過

▲亞太聯盟總商會台灣分會理事長蔡國安。（圖／翻攝臉書《亞太聯盟總商會-菲律賓》）

記者黃哲民／台北報導

經營投顧公司的男子蔡國安以亞太聯盟總商會臺灣分會理事長的頭銜護身，涉從2015年起，假冒前副總統蕭萬長夫人朱俶賢、國光生技董事長詹啟賢之名，謊稱從事稀土買賣、籌募營運資金，甚至秀出與菲律賓總統杜特蒂合照，宣稱受託處理國內企業與菲律賓的商業糾紛等，藉此向20多人吸金共逾34億元，新北地檢署今依《銀行法》等罪嫌起訴蔡男。

蔡國安今年（2022年）1月到案後被羈押至今，起訴指出，蔡男經營東大投顧、東大會計師事務所與東大新媒體等公司，對外都以「亞太聯盟總商會臺灣分會理事長」的頭銜行走江湖。這個總商會成立於2012年，總會址位於菲律賓，宣稱致力推動「亞太地區和『一帶一路』沿線國家區域經貿發展」。

蔡國安不僅常舉辦商會活動衝人氣，更不時秀出自己跟蕭萬長、詹啟賢及杜特蒂等政商名流合照，吹噓自己交遊廣闊、人脈雄厚，但他卻從2015年起，私下對人誆稱受朱俶賢之託與對岸從事稀土買賣，蔡男更用自己的手機門號設立一個名為「朱媽媽」的LINE帳號，刻意用來傳訊息取信他人。

▲亞太聯盟總商會台灣分會理事長蔡國安。（圖／翻攝臉書《亞太聯盟總商會-菲律賓》）

蔡男另涉以偽造的合約書等文件，謊稱自己受託解決中鋼公司與菲律賓的清運費爐渣爭議、受台塑石化委託清運石灰等物到菲律賓，甚至受詹啟賢之託私募營運資金，鼓吹金主投資賺錢，標榜每年報酬可達24%到48%不等。

20多位受害人被蔡男營造的體面形象所騙，誤以為蔡男所提投資案真有名人或大公司背書，紛紛砸錢加入，其中徐姓一家人就豪擲約9.5億元，一對林姓兄弟投資共約1.5億元，其餘受害人還包括地方仕紳、富商、醫師，甚至蔡男的女密友也受騙，拿自己房產抵押借錢數千萬元，全部投入。

去年（2021年）蔡男付不出該給投資人的紅利或本金，眾人驚覺受騙、發財夢碎，紛紛提告揭發，新北地檢署檢察官蔡妍蓁指揮刑事局、調查局台北市調處等單位佈局蒐證，今年1月間搜索蔡男住處、辦公室與旗下公司共12處地點，並拘提蔡男到案。

蔡男全部認罪，檢方查出蔡男因最初個人投資虧損，想靠本案吸金挖東牆補西牆，但利率越給越高、資金缺口越來越大，蔡男更被投資人逼得把自己名下2間房子都抵押各借款約3000萬元，仍不夠支應。

檢方從查扣的手機、電腦內電磁紀錄與文書資料，查出蔡男本案涉吸金共34億9440萬餘元，今依違反《銀行法》等罪嫌起訴蔡男。