　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

金鐘港星站台吸金2億遭通緝　台灣首腦逃泰國7年今押返歸案

記者黃哲民／台北報導

曾獲金鐘獎最佳男配角的港星KK彭偉華，2014年為「氪能集團」來台造勢，鼓吹投資比特幣挖礦，氪能集團並標榜年報酬率高達99%到265％，在港台兩地吸金共台幣122億餘元卻惡性倒閉、逾3000人受害，其中100多名台灣人共被騙2億多元，彭偉華逃離台灣被通緝至今，法務部調查局經多年努力，在泰國查獲同案另名在逃被通緝主嫌張維智，預定今（19日）下午6點搭機押抵桃園機場，並解送台北地檢署歸案。

▲▼港星彭華偉涉站台吸金2億元，調查局押解氪能集團在逃主嫌張維智（右中穿黑衣者）從泰國返台歸案。（圖／左圖資料照、右圖調查局提供）

▲港星彭偉華為氪能集團站台吸金2億元，調查局押解在逃主嫌張維智（右中穿黑衣者）從泰國返台歸案。（圖／左圖資料照、右圖調查局提供）

香港加密貨幣盤商「MY COIN」台灣區首腦林飛宏與女兒林美妤等人，從2014年5月起，與香港女子鄧錦芳（綽號FLORA姐）等人，對外宣稱氪能集團以專門技術開發比特幣挖礦機系統，主機設置於冰島，投資人可選擇10枚、30枚或90枚比特幣為單位，向「氪能雲礦中心」租用不同等級挖礦機投資。

氪能集團當時標榜投資年報酬率為99%到265%，非常誘人，加上又屬新興虛擬貨幣，因此一時風靡，氪能集團藉此在台灣吸金逾台幣2億元，後因香港投資人沒收到約定利息，揭發氪能集團的騙局，台灣檢警同年（2014年）底也迅速查獲林男等人，總計台港兩地投資人共被騙走台幣122億餘元。

▲▼調查局押解氪能集團在逃主嫌張維智（中穿黑衣者）從泰國返台歸案。（圖／調查局提供）

▲調查局押解氪能集團在逃主嫌張維智（右穿黑衣者）從泰國返台歸案。（圖／調查局提供）

現年62歲的張男當時擔任氪能集團香港子公司「裕勢投資有限公司」在台灣的最上線，案發後於隔年（2015年）4月潛逃出境，偵辦本案的台北地檢署屢傳張男不到，2019年12月26日對他發布通緝。

調查局駐泰國法務秘書查出張男落腳泰國，與移民署駐泰國移民秘書共同掌握張男在當地動向，並跟泰國皇家警察總署（RTP）移民局分享情資，日前終於聯手逮捕張男到案，泰國並加速進行張男遣返作業，交由調查局接手押解張男搭機，預定今（19日）下午6點返抵桃園機場，由調查局台北市調查處解送北檢歸案。

本案林男和女兒一審被依違反《銀行法》各判刑2年6月與2年，共犯王金陽也判刑2年，上訴高院二審審理中，而鄧女和當年為氪能集團站台推銷、曾獲1993年金鐘獎最佳男配角的港星KK彭偉華，均由檢方另案通緝中。

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
富邦產為防疫險叫屈！　發3大聲明了
下班注意！9縣市豪大雨特報　梅雨彈連轟6天「雨停時間曝」
視訊看診「病患脫光全裸」　帥醫嚇壞：找錯網站？
「這些學校」至今零確診！　新北堅守「不全面停課」原因曝光
白家綺染疫康復開泳池趴！　「清涼穿搭」身材驚呆網
補助10萬救命錢！　「4對象」可領
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

軟爛男向妻女討生活費不成「縱火燒屋潑漆」　4大罪狀移送地檢署

拿鐵湯匙「打斷男童門牙」　畫面曝光網全炸鍋...恐怖師秒丟工作

飛韓國騙錢！歐巴領5千萬韓幣藏冰箱　詐騙車手錢還沒拿到就遭逮

快訊／台南安平運河驚見浮屍　年約20歲女性打撈上岸

金鐘港星站台吸金2億遭通緝　台灣首腦逃泰國7年今押返歸案

快訊／桃園婦快篩陽送醫不治！家屬：曾服化痰藥突倒地

開箱超狂鹽酥雞OREO披薩...驚見「白影蠕動開趴」！連鎖店回應了

批卓伯源「貪污最嚴重」挨告賠100萬　彰化市長怒轟恐龍法官

北市婦被通緝前夕「快篩陽」　隔天被抓「里長代付罰金」放行

端午未到小青先來！高鐵台中站區2米臭青母　女驚嚇：差點踩到

弟玩「鞦韆風火輪」頭超暈　連摔2次爬起又跌進草叢！

強尼戴普律師出招：妳根本不怕他對吧？　「想撕碎.吞噬你」安珀赫德恐怖情書曝光

趙小僑宣布懷孕！「典典寶寶」30週了　求子5年失敗4次「每天吃藥打針痛到哭」

醫護快瘋掉！確診值班慘況曝　她怒嗆陳時中：每天講幹話

丟丟妹被說不漂亮嗆「你才紅1年！」　廖老大再回「確實某水但那兩粒很大」

楊冪離婚4年「我桃花太旺擋不住」　「不怕對象看上錢」愛情觀超自信

王家梁桌上獨放別的女人照！　許維恩一看「不是我」...是朴敏英ＸＤ

失智阿公突送「50萬嫁妝」　屋主見大把真鈔嚇傻報警

男友挑戰不碰杯子拿錢　智商輾壓天然呆正妹！

貪心婦人買便當狂拿餐具　2疊碗2大把筷「賺到百元」

軟爛男向妻女討生活費不成「縱火燒屋潑漆」　4大罪狀移送地檢署

拿鐵湯匙「打斷男童門牙」　畫面曝光網全炸鍋...恐怖師秒丟工作

飛韓國騙錢！歐巴領5千萬韓幣藏冰箱　詐騙車手錢還沒拿到就遭逮

快訊／台南安平運河驚見浮屍　年約20歲女性打撈上岸

金鐘港星站台吸金2億遭通緝　台灣首腦逃泰國7年今押返歸案

快訊／桃園婦快篩陽送醫不治！家屬：曾服化痰藥突倒地

開箱超狂鹽酥雞OREO披薩...驚見「白影蠕動開趴」！連鎖店回應了

批卓伯源「貪污最嚴重」挨告賠100萬　彰化市長怒轟恐龍法官

北市婦被通緝前夕「快篩陽」　隔天被抓「里長代付罰金」放行

端午未到小青先來！高鐵台中站區2米臭青母　女驚嚇：差點踩到

軟爛男向妻女討生活費不成「縱火燒屋潑漆」　4大罪狀移送地檢署

泰國公開賽／王子維再打滿三局逆轉勝　61分鐘搶下8強門票

聯盈發高雄鳳山店永久歇業　店家抱歉：沒有陪大家一起撐過疫情

「2房含車位」很稀有　新北哥困惑了！內行揭原因：才不賣你

酒精用了手好乾？8款護手霜比男友還靠得住，呵護出細緻奶油手

高宇杰意外漏接飛球　助總：打得高位移大

芬蘭總理：境內不會有核武和北約基地　加入前若遭襲波蘭願伸援手

竹縣國高三生遠距到畢典前一天　其他年級跟進「遠距5日」　

弟弟女友「穿內衣在客廳晃」　他急提醒反被吐1句：我的問題？

雙北停課標準為何不一樣？　兩邊教育局長有溝通過

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

社會熱門新聞

陪妻看婦產科被恭賀當爸！他驚被戴綠帽

不滿狗兒子被咬死　持開山刀刺死狗媽媽

北市富商500萬遭竊偵破！大盜竟涉12起性侵案

獨／「台灣淫賊」至少性侵9女　犯案22年錢和人都要

北市知名海產餐廳燒毀　老闆夫妻痛心旁觀

快訊／前棒球國手陰經龍狠殺女友　下場出爐

正妹喝茫搭計程車　睜眼赫見遭侵犯

即／竹科變電站爆炸　濃煙竄天目擊者嚇壞

天堂Ｍ遭玩家偷鑽！4人狂賺2172萬遭起訴

快訊／騎士剎車自摔倒地　遭客運「輾頭」慘死

祖父送醫亡未告知「家屬伴屍聊」　孫女投訴還被酸

6人海邊看夕陽　女獨泳後失蹤...警消搜救中

即／桃園婦快篩陽吃化痰藥　突倒地送醫不治

援交妹借恩客手機　買2.5萬滿貫大亨點數

更多熱門

相關新聞

霰彈槍轟「吸金超跑男」老家　警追藏鏡人

霰彈槍轟「吸金超跑男」老家　警追藏鏡人

台南「吸金超跑男」安平老家，18日凌晨1時34分發生槍擊案，有人開車衝撞民宅後，下車持霰彈槍對大門開槍，隨即前往台南市警四分局育平派出所投案，檢方檢視現場鐵捲門有3個疑似彈孔，21歲鄧姓犯嫌坦承犯行不緯，作案動機與不滿劉男吸金詐騙而逞兇，警方目前正追查槍枝來源及是否有幕後指使人。

吸金超跑男家遭開5槍　畫面曝光

吸金超跑男家遭開5槍　畫面曝光

吸金「超跑男」老家傳藏鉅款　黑道追討撞屋開槍警告

吸金「超跑男」老家傳藏鉅款　黑道追討撞屋開槍警告

快訊／台南「吸金超跑男」　老家遭槍擊

快訊／台南「吸金超跑男」　老家遭槍擊

吸金上億落跑超跑男裁定羈押禁見

吸金上億落跑超跑男裁定羈押禁見

關鍵字：

比特幣氪能集團銀行法吸金

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Makiyo挺4月肚嫁人了！

iPhone 14 Pro Max搶先開箱　「驚嘆號鏡頭」曝

醫點名每天外出工作者　快做「這件事」

快訊／增59死！本土暴增9萬0331例「再創新高」

快訊／新北宣布7區學校改線上學習　三蘆、新莊、雙和、板橋、土城

廖老大取消4.8萬大餐被拒！嗆餐廳2點：報警

電動車要收汽燃費了　時間點曝光

陪妻看婦產科被恭賀當爸！他驚被戴綠帽

外科名醫確診　「我先跟大家道歉」

再推3萬元生活補貼、紓困貸款？　勞長許銘春回應了

輔大網美曝光母女合照　PTT大歪樓熱議母顏值爆表

丟丟妹被嫌「長得某水」　反嗆廖老大：你才紅1年！

肯德基切割蛋撻！他點開熊貓「見1幕」驚：被暴雷了

越跌越要買！　達人點名「4檔就算崩盤」抱著也睡得著

隔壁阿姨喊「King Size床免費睡」　條件傻眼了

更多

最夯影音

更多
弟玩「鞦韆風火輪」頭超暈　連摔2次爬起又跌進草叢！

弟玩「鞦韆風火輪」頭超暈　連摔2次爬起又跌進草叢！
強尼戴普律師出招：妳根本不怕他對吧？　「想撕碎.吞噬你」安珀赫德恐怖情書曝光

強尼戴普律師出招：妳根本不怕他對吧？　「想撕碎.吞噬你」安珀赫德恐怖情書曝光

趙小僑宣布懷孕！「典典寶寶」30週了　求子5年失敗4次「每天吃藥打針痛到哭」

趙小僑宣布懷孕！「典典寶寶」30週了　求子5年失敗4次「每天吃藥打針痛到哭」

醫護快瘋掉！確診值班慘況曝　她怒嗆陳時中：每天講幹話

醫護快瘋掉！確診值班慘況曝　她怒嗆陳時中：每天講幹話

丟丟妹被說不漂亮嗆「你才紅1年！」　廖老大再回「確實某水但那兩粒很大」

丟丟妹被說不漂亮嗆「你才紅1年！」　廖老大再回「確實某水但那兩粒很大」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面