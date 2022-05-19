金鐘港星站台吸金2億遭通緝　台灣首腦逃泰國7年今押返歸案

記者黃哲民／台北報導

曾獲金鐘獎最佳男配角的港星KK彭偉華，2014年為「氪能集團」來台造勢，鼓吹投資比特幣挖礦，氪能集團並標榜年報酬率高達99%到265％，在港台兩地吸金共台幣122億餘元卻惡性倒閉、逾3000人受害，其中100多名台灣人共被騙2億多元，彭偉華逃離台灣被通緝至今，法務部調查局經多年努力，在泰國查獲同案另名在逃被通緝主嫌張維智，預定今（19日）下午6點搭機押抵桃園機場，並解送台北地檢署歸案。

▲港星彭偉華為氪能集團站台吸金2億元，調查局押解在逃主嫌張維智（右中穿黑衣者）從泰國返台歸案。（圖／左圖資料照、右圖調查局提供）

香港加密貨幣盤商「MY COIN」台灣區首腦林飛宏與女兒林美妤等人，從2014年5月起，與香港女子鄧錦芳（綽號FLORA姐）等人，對外宣稱氪能集團以專門技術開發比特幣挖礦機系統，主機設置於冰島，投資人可選擇10枚、30枚或90枚比特幣為單位，向「氪能雲礦中心」租用不同等級挖礦機投資。

氪能集團當時標榜投資年報酬率為99%到265%，非常誘人，加上又屬新興虛擬貨幣，因此一時風靡，氪能集團藉此在台灣吸金逾台幣2億元，後因香港投資人沒收到約定利息，揭發氪能集團的騙局，台灣檢警同年（2014年）底也迅速查獲林男等人，總計台港兩地投資人共被騙走台幣122億餘元。

▲調查局押解氪能集團在逃主嫌張維智（右穿黑衣者）從泰國返台歸案。（圖／調查局提供）

現年62歲的張男當時擔任氪能集團香港子公司「裕勢投資有限公司」在台灣的最上線，案發後於隔年（2015年）4月潛逃出境，偵辦本案的台北地檢署屢傳張男不到，2019年12月26日對他發布通緝。

調查局駐泰國法務秘書查出張男落腳泰國，與移民署駐泰國移民秘書共同掌握張男在當地動向，並跟泰國皇家警察總署（RTP）移民局分享情資，日前終於聯手逮捕張男到案，泰國並加速進行張男遣返作業，交由調查局接手押解張男搭機，預定今（19日）下午6點返抵桃園機場，由調查局台北市調查處解送北檢歸案。

本案林男和女兒一審被依違反《銀行法》各判刑2年6月與2年，共犯王金陽也判刑2年，上訴高院二審審理中，而鄧女和當年為氪能集團站台推銷、曾獲1993年金鐘獎最佳男配角的港星KK彭偉華，均由檢方另案通緝中。