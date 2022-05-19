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台南「吸金超跑男」老家遭人槍擊　兇嫌私刑報仇被收押禁見

▲台南超跑吸金男老家遭休旅車撞擊後，車上槍手下車就開槍示警。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲鄧嫌駕車先衝撞台南超跑吸金男老家後，下車持霰彈槍開槍示警，被檢察官聲押獲准。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南「吸金超跑男」安平老家，18日凌晨遭21 歲鄧姓男子開車衝撞鐵捲門後，下車持霰彈槍對大門開槍，鄧嫌隨即前往市警四分局育平派出所投案，警方經以槍砲等罪嫌送辦，檢察官向台南地院聲請羈押，台南地院羈押庭19日晚上依涉嫌重大，有串、滅證及反覆實施同一恐嚇之罪行，裁定羈押，並禁止接見、通信。

▲台南超跑吸金男老家遭休旅車撞擊後，車上槍手下車就開槍示警。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南地院行政庭長林福來指出，鄧姓被告經法官訊問後，對於檢察官羈押聲請書犯罪事實欄所載時、地之非法持有槍、彈及開槍等事實坦承不諱，也有有羈押書聲請書「證據清單」欄所載之證據可佐，足認被告涉犯槍砲彈藥刀械管制條例第7條第4項非法持槍罪、刑法第305條恐嚇危害安全罪之之犯罪嫌疑重大。

▲台南超跑吸金男老家遭休旅車撞擊後，車上槍手下車就開槍示警。（圖／記者林悅翻攝，下同）

惟被告雖坦承犯行，然被告對於投資項目、金額等均無法清楚說明，則被告與劉姓被害人間是否有投資糾紛，而肇發本案，令人懷疑，且被告供詞亦有避重就輕，隱匿事實之情，以及被告所持有之非法槍枝，來源亦交代不清，又本案非法持有槍枝為最輕本刑為5 年以上有期徒刑之重罪，有事實及相理由足認被告有串、滅證之可能，另有事實足認被告有反覆實施同一恐嚇之罪行，依法裁定羈押，並禁止接見、通信。

▲台南超跑吸金男老家遭休旅車撞擊後，車上槍手下車就開槍示警。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，台南涉嫌以代操股票方式吸金5億、被稱是「吸金大亨」的劉士魁老家，18日凌晨驚傳遭人槍擊，市警四分局據報迅速派員前往查處，而21歲鄧姓男子卻直接到四分局育平派出所投案，交出作案槍械，並坦承是他所為。

警方於18日凌晨1時34分許，接獲劉嫌安平老家發生住宅槍擊案，經查鄧嫌係先開車衝撞民宅鐵捲門後，再下車持槍對鐵捲門開槍，隨即至四分局育平派出所投案。案發後警方鑑識人員到場勘查蒐證，視經檢視現場鐵捲門上有3個疑似彈孔，21歲鄧嫌坦承犯行不緯，並自稱係被劉嫌詐騙之被害人，因不滿劉嫌吸金詐騙才逞兇。但從其作案過程及持有槍械來看，鄧嫌疑非獨力犯案，疑有人幕後指使作案，動機應不僅是他個人對吸金的劉嫌作為不滿，有債務糾紛這麼簡單。

▲鄧嫌駕車先衝撞台南超跑吸金男老家後，下車持霰彈槍開槍示警，被檢察官聲押獲准。（圖／記者林悅翻攝，下同）

劉原本在台南市東區經營洗鞋店，被害人指出劉男以招攬代操作股票吸金，2021年中開始，加入劉男的股票代操社團，起初獲利不少，於是投入數十至數百萬資金供他操作，也因績效頗佳，委託代操群組人數一再增加，投資人數曾超過5百人，代操總金額預估超過5億元，因近來股市失利，劉嫌周轉不靈而落跑，被害人發現劉嫌的店已關門，且人早已不住在台南安平，憤而糾集向市警四分局提告，由於被害人人數眾多，還出現警所前排隊作筆錄的奇景。

▲鄧嫌駕車先衝撞台南超跑吸金男老家後，下車持霰彈槍開槍示警，被檢察官聲押獲准。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲鄧嫌駕車先衝撞台南超跑吸金男老家後，下車持霰彈槍開槍示警，被檢察官聲押獲准。（圖／記者林悅翻攝，下同）

四分局受理70多人報案，吸金金額約1億2千多萬元，劉嫌落跑藏匿台北，台南市警方在台南地檢署檢察官指揮下，在台北市1家飯店循線將他緝獲，現場起獲100多萬元現金，南檢以涉詐欺等罪嫌聲押，台南地院14日晚上召開羈押庭，法官認為劉嫌涉嫌重大，且有逃亡、湮滅證據、勾串共犯證人之虞，裁定羈押禁見、禁止通信。如今開槍報復的鄧嫌，19日晚也遭法院裁定羈押禁見、禁止通信

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