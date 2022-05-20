拿不到居隔單怎請假？勞動部宣布：可用數位證明請病假或防疫假

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

國內本土疫情持續延燒，針對現行確診隔離規範，確診者隔離7天後，不用採檢即可解除隔離，但仍有些人確診者隔離7天後，快篩仍是陽性，返回職場可能因此受阻。對此，勞動部今在疫情記者會表示，可用數位證明請病假或防疫假。

勞動部表示，確診者可請普通傷病假，可用健保快易通APP或數位新冠病毒健康證明的PCR陽性檢測結果作為請假證明。而居家隔離者在居家隔離期間都可以請防疫隔離假，自主防疫期間如果仍有身體不適情況，仍可以請病假、特休或事假。

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在小孩方面，小孩自主防疫期間，勞工可請家庭照顧假或防疫照顧假，如果是因為接觸確診者的同住家人有相關需求，都可利用確診者的健保快易通APP或數位新冠病毒健康證明的PCR陽性檢測結果作為請假證明。

另外，PCR陽性檢測結果，如已可作為確診者及居家隔離者需請假期間證明，雇主無須要求要有隔離通知書。若勞工未能即時收到隔離通知書，可於所請假期結束後30日內補提。因衛生主管機關處理舊案需時，今日前尚未收到隔離通知書者，可於明日起算30日內提供給雇主。

▲▼勞動部說明確診者、居家隔離請假證明。（圖／勞動部提供）



