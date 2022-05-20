吳音寧表哥初選民調差0.00305落馬　他直喊「做假球」不公平

記者唐詠絮／彰化報導

民進黨彰化縣黨部19日晚上進行第七選區初選電話民調， 3人登記要提名2人，包含1名女性保障名額，今天開封，排名第一是李俊諭、第二黃盛祿、第三是江熊一楓（女），已確定吳音寧表哥黃盛祿落馬，黃盛祿指出，民調差不到一通電話0.00305，名字也寫錯，質疑有作假球嫌疑，大喊「不公正、不公平」。

▲第七選區初選民調爆爭議。（圖／議員黃盛祿提供）

▲第七選區初選民調出爐。（圖／議員黃盛祿提供）

民進黨彰化縣議員第七選區參選人炸鍋，起因為現任議員江熊一楓、黃盛祿及前任議員李俊諭3人登記參選，提名2席中，江熊一楓為女性保障名額，由黃及李爭取在初選民調勝出。

黃盛祿16日召開記者會指出面對彰化縣議員第七選區的民調初選，本以爲良性競爭，不料江熊一楓卻仗著縣黨部給予的女性保障名額，出動宣傳車及line等，要鄉親全去支持另一參選人，形成2打1的不公平的局面，江熊一楓反擊，到地檢按鈴申告惡意毀謗名譽、侵犯肖像權及意圖使人不當選等等。

▲議員江熊一楓到地檢告黃盛祿。（圖／ETtoday資料照）

如今初選民調出爐，黃盛祿以些微之差落馬，他今天表示，「這是一場不公平的黨內初選！從彰化縣黨部僅選定特定的民調公司開始，到這一區3選2，卻因人設事的婦女保障名額，再到縱容女性參選人，形同棄選一般，公然呼籲「灌票」給對手，完全破壞公平競爭的原則，也大大傷害了民進黨。對此涉及「打假球」的行徑，我已在5月16日行文給彰化縣黨部及中央黨部要求處理。我們不能接受不公平的黨內初選，嚴重傷害公平正義的原則。我會繼續努力，感謝大家，我們繼續一起加油」。