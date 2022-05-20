快訊／本土+85720！3縣市破萬「新北最多2萬3704例」

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（20）日公布國內新增8萬5720例本土個案，另增41例境外移入，確診個案增49例死亡。本土病例分布縣市以雙北、桃園破萬最高，分別是新北市23,704例，桃園市11,684例，臺北市11,414例，其餘有12縣市病例破千。

▲中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心表示，今日新增之85,720例本土病例，為 40,942例男性，44,744例女性，34例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(23,704例)，桃園市(11,684例)，臺北市(11,414例)，高雄市(7,525例)，臺中市(7,144例)，臺南市(4,707例)，新竹縣(2,762例)，彰化縣(2,341例)，屏東縣(2,270例)，宜蘭縣(2,201例)，基隆市(2,045例)，新竹市(1,708例)，苗栗縣(1,282例)，花蓮縣(1,187例)，雲林縣(1,009例)，南投縣(730例)，嘉義縣(679例)，臺東縣(650例)，嘉義市(366例)，澎湖縣(169例)，金門縣(131例)，連江縣(12例)，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增49例本土病例死亡個案，為28例男性、21例女性，年齡介於30多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案且具慢性病史、21例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月16日至5月17日，死亡日期介於5月8日至5月17日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

▲指揮中心公布5/20確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）