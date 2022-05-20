病人「狂要Paxlovid」想治喉嚨痛！醫怒揭關鍵：一堆來亂的

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳俊宏攝）

記者周亭瑋／綜合報導

輝瑞Paxlovid為複方口服藥物，須醫師依照適應症開立，並非所有人都需要。不過，就有醫生今（20）日在PTT怒指，昨天一堆患者或其家屬要求開Paxlovid，還不斷盧他，以為吵贏了就能拿到，「這個不是症狀改善藥物，是預防重症！」

這名醫師在PTT氣憤表示，「昨天開Paxlovid開到有氣，強調三次，這個不是症狀改善藥物，是預防重症的！所以開藥要先做好風險因子評估，不是看你有沒有不舒服，指揮中心那個用藥條件，直接使用會變成浮濫使用，去看美國CDC建議！」

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光是昨天，他至少碰到5個案例。其中1例是66歲女性，打過3劑莫德納，沒有慢性病，家人主訴，她前兩天有發燒，已經退燒，目前喉嚨還是好痛，所以希望開Paxlovid。

醫師聽完解釋，「Paxlovid對已發生的喉嚨痛無效。她已經退燒，而且有3劑疫苗、沒特別疾病，已經過病毒高峰期，不需要再用藥物。」聞言，家屬不氣餒，接連回應「那幫她開回去，有需要再吃。」「不是有健保嗎？」

▲輝瑞藥廠研發的新冠口服藥物「Paxlovid」。（圖／路透社）

原po無奈直言，「這是簡化版，實際上他們盧的時間都超久，家屬來根本都是來亂的。看看我們目前的重症率，你覺得現在醫療很忙，問題是什麼？看個診看到有氣。」

對此，鄉民紛紛回應，「藥不夠才是重點」、「看不懂中文的人，講再多都聽不懂」、「很多人真的很愛當自己是醫生」、「辛苦啦！第一線開導、做功德，你會有福報」；但也有人質疑，「這不是預防藥物嗎？等到中症再給嗎？還是要幫國家省藥？」

事實上，台大醫院前感染科醫師林氏璧就曾指出，醫師須依照適應症開立Paxlovid，主要用於65歲以上，或是有重症風險的病患，在有症狀的5天內，仍為輕症時使用。

另外，Paxlovid獲世界衛生組織WHO背書為「尚未接種疫苗、年長者、免疫功能低下」新冠肺炎患者最佳選擇。根據指揮中心資料， 具重症風險因子任一， 發病5日內未使用氧氣，年齡12歲以上、體重40公斤以上，輕度到中度確診者即符合用藥需求。

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