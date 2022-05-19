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打哈欠都痛！她打3劑確診「喉嚨如灼燒刀割」：真的比感冒還嚴重

▲▼咳嗽、口罩、感冒。（圖／記者陳俊宏攝）

▲原PO形容喉嚨痛如刀割。（示意圖／記者陳俊宏攝）

網搜小組／劉維榛報導

本土輕症與無症狀病例佔99.79%，但有女網友哀號，打了三劑BNT仍中鏢，從確診第三天開始發覺喉嚨痛如「灼燒刀割」，連吞口水和打哈欠都劇痛，晚上還咳到無法睡覺。對此，原PO也呼籲「這病毒真的很毒，常備藥品還是準備一下，尤其咳嗽類的，平常多補充維他命C！」

看著美女主播陸續確診，其中張齡予透露，自己打了5劑疫苗，無奈比一般感冒嚴重，像是出現「完全沒有聲音、喉嚨沙啞刺痛、咳不出的痰、胸悶胸痛、後腦勺像被棍棒打過腫起來那種痛、全身痠痛無力」等6大症狀。張齡予也呼籲「不要再相信『Covid不過就是感冒』這種話！」

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一名確診女網友看完張齡予的症狀後，在PTT也討拍直呼，本身打了三劑BNT也染疫，「真的比感冒還要嚴重！」原PO緩緩道來，確診第三天時，還是咳到不行，聲音也沒了，「喉嚨痛是灼燒刀割的痛感，不要說喝水，吞口水和打哈欠都痛，想吃東西根本也沒辦法吃，尤其晚上咳到無法睡覺，水怎麼喝都沒用。」

目前原PO確診第五天，依舊全身痛、頭昏腦脹，甚至已分不清楚是頭痛還頭暈，加上鼻塞，「血氧會降低，這個自己要留意狀況，不舒服就打119。」

最後，原PO也無奈呼籲，或許很多人很幸運，連症狀都沒有，也或許真的只是跟一般感冒一樣，「只是這病毒真的很毒，常備藥品還是準備一下，尤其咳嗽類的，平常多補充維他命C。」

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

▲網友祝原PO早日康復。（圖／翻攝PTT）

底下網友熱議，「不用住院，意識清楚，就是輕症」、「現在一直洗腦自己，這是輕症，不過我血氧數值一直略低，醫生說就是觀察，又喘又胸悶等的，還是只能居家」、「祝早日康復，無法想像獨居的該怎辦」、「你看起來是重感冒，喉嚨痛很麻煩，不要說進食了，吞口水可能會都很痛，真是辛苦」。

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