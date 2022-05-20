正妹治憂鬱症竟淪「醫生洩慾工具」痛訴遭藥物控制！狼醫仍在坐診

▲正妹實名舉報遭醫生誘騙發生不正當關係。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一名長髮正妹近日手舉身分證，自拍影片實名檢舉常州市第一人民醫院一名黃姓醫生。她指控，男方利用藥物控制手段，迫使兩人保持不正當關係，並多次炫耀自己收受醫藥代表賄賂。對此，醫院回應，部分屬實。

據《極目新聞》報導，該女子在社交平台發布的影片中稱，實名檢舉江蘇省常州市第一人民醫院神經內科醫生黃男。2019年下半年，她曾因患憂鬱症去醫院就醫，偶然機會認識了黃男。

該女士表示，黃男利用她患有精神類疾病，通過誘騙和藥物控制等手段，迫使自己與他長期保持不正當關係。同時，黃男多次在她面前炫耀，收受醫藥代表賄賂和病人紅包的情況。

影片中，該女士稱，黃男巨額財產來路不明，醫德敗壞，私生活混亂。此外她承諾，檢舉內容都屬實。

▲黃男是該院神經內科的副主任醫師。（圖／翻攝自極目新聞）

常州市第一醫院官網顯示，黃男是該院神經內科的副主任醫師、碩士研究生導師，從事臨床神經病學工作20餘年，從事腦血管病介入治療多年，擅長帕金森氏症等神經系統變性疾病、運動障礙疾病診治及運動障礙疾病肉毒毒素治療。在該醫院官網的門診出診表上，還能看到黃男正常接診。

常州市衛健委工作人員回應，該女子最早是在當地網站「化龍巷」發帖進行檢舉，醫院在第一時間已經通過該網站進行回覆，「這是很明確的官方回覆。」

在「化龍巷」社區，一個標題為「（已回覆）實名檢舉」的帖子顯示，「您所反映的問題，經核查部分屬實，已於2021年9月6日依據規定給予相關人員黨紀處分，處理結果也於當時反饋給您。如有其它情況，可以向醫院或有關部門反映。」落款為「常州市第一人民醫院」。

