　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

正妹治憂鬱症竟淪「醫生洩慾工具」痛訴遭藥物控制！狼醫仍在坐診

▲正妹實名舉報遭醫生誘騙發生不正當關係。（圖／翻攝自極目新聞）

▲正妹實名舉報遭醫生誘騙發生不正當關係。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一名長髮正妹近日手舉身分證，自拍影片實名檢舉常州市第一人民醫院一名黃姓醫生。她指控，男方利用藥物控制手段，迫使兩人保持不正當關係，並多次炫耀自己收受醫藥代表賄賂。對此，醫院回應，部分屬實。

據《極目新聞》報導，該女子在社交平台發布的影片中稱，實名檢舉江蘇省常州市第一人民醫院神經內科醫生黃男。2019年下半年，她曾因患憂鬱症去醫院就醫，偶然機會認識了黃男。

該女士表示，黃男利用她患有精神類疾病，通過誘騙和藥物控制等手段，迫使自己與他長期保持不正當關係。同時，黃男多次在她面前炫耀，收受醫藥代表賄賂和病人紅包的情況。

影片中，該女士稱，黃男巨額財產來路不明，醫德敗壞，私生活混亂。此外她承諾，檢舉內容都屬實。

▲正妹實名舉報遭醫生誘騙發生不正當關係。（圖／翻攝自極目新聞）

▲黃男是該院神經內科的副主任醫師。（圖／翻攝自極目新聞）

常州市第一醫院官網顯示，黃男是該院神經內科的副主任醫師、碩士研究生導師，從事臨床神經病學工作20餘年，從事腦血管病介入治療多年，擅長帕金森氏症等神經系統變性疾病、運動障礙疾病診治及運動障礙疾病肉毒毒素治療。在該醫院官網的門診出診表上，還能看到黃男正常接診。

常州市衛健委工作人員回應，該女子最早是在當地網站「化龍巷」發帖進行檢舉，醫院在第一時間已經通過該網站進行回覆，「這是很明確的官方回覆。」

在「化龍巷」社區，一個標題為「（已回覆）實名檢舉」的帖子顯示，「您所反映的問題，經核查部分屬實，已於2021年9月6日依據規定給予相關人員黨紀處分，處理結果也於當時反饋給您。如有其它情況，可以向醫院或有關部門反映。」落款為「常州市第一人民醫院」。
 

►零負擔的內衣在這裡！平均一件才153元

ET快訊
「只是感冒」他快篩2條線　友1句話笑噴！魔性片19萬人朝聖
快訊／林昶佐確診！　自曝身體狀況
鼎泰豐炒飯「精隨曝光」　婆媽驚呼：難怪這麼多料！
快訊／確診口服藥哪裡領？　北市公布3管道
馬斯克爆性騷擾空姐！　露鳥要求色情按摩
轟中央「接通電話卻捂住耳朵」　侯友宜：期待的是快速解決問題
BNT開放預約！　新北「接種對象、施打時程」一次看
快訊／台中女未打疫苗確診！　隔天腦幹出血亡
快訊／天天確診破萬！　柯文哲讚「1戰術」：守住醫療沒垮掉
快訊／國中會考「確診＋快篩陽」2901人　二類備用試場653
快訊／戴資穎三局擊敗中國何冰嬌！　晉級泰國公開賽4強
快訊／捷運人流剩50%！　柯文哲狂讚「國人自動自發」
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

正妹治憂鬱症竟淪「醫生洩慾工具」痛訴遭藥物控制！狼醫仍在坐診

400多名師生遇地震拔腿狂奔衝出教室　65秒全員撤離畫面曝

白目男闖瀑布誤踩青苔！下秒「高速彈飛」墜崖　驚悚畫面曝

陸商務部：疫情仍衝擊全球供應鏈　將加大力度應對

陸鋼企老總不正當兩性關係被查　30歲成冶金專家助年產量增百萬噸

河南商丘將建永久性方艙！耗費近6億　隔離點達1000間

康希諾疫苗通過WHO緊急認證　陸港股價皆大漲近20%

別眨眼！ 「最強大腦」孫葉芃平均2.03秒還原金字塔魔方破亞洲紀錄

智慧消毒機器人現身上海虹橋站　工作人員鑽地下10M清潔濾網防疫

王毅：堅持「動態清零」是對人民負責　也是為世界擔當

他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

迷你哥吉拉超酷餵食器　3隻排排站吃螞蟻buffet

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

雨天騎車死不穿雨衣！　他自豪：真正的淡水人

被爆違停施壓員警「不准罰」　徐巧芯：有拜託他開被拒絕

糗！毒男違停買花送女友　警勸導驚見毒品抓回警局

王婉霏Vivi健身前「肥胖大媽照」曝光！　生完3胎被劉畊宏鍛鍊：ViVi變vivi

Makiyo挺孕肚嫁人！選「520公證」　交往3月發現懷孕4月…老公秒求婚

正妹治憂鬱症竟淪「醫生洩慾工具」痛訴遭藥物控制！狼醫仍在坐診

400多名師生遇地震拔腿狂奔衝出教室　65秒全員撤離畫面曝

白目男闖瀑布誤踩青苔！下秒「高速彈飛」墜崖　驚悚畫面曝

陸商務部：疫情仍衝擊全球供應鏈　將加大力度應對

陸鋼企老總不正當兩性關係被查　30歲成冶金專家助年產量增百萬噸

河南商丘將建永久性方艙！耗費近6億　隔離點達1000間

康希諾疫苗通過WHO緊急認證　陸港股價皆大漲近20%

別眨眼！ 「最強大腦」孫葉芃平均2.03秒還原金字塔魔方破亞洲紀錄

智慧消毒機器人現身上海虹橋站　工作人員鑽地下10M清潔濾網防疫

王毅：堅持「動態清零」是對人民負責　也是為世界擔當

獨／洪偉珠過世前「都在忙柯南」　友人嘆：誰想到幾個小時後放棄急救

北韓疫情爆炸！民眾難忍物資短缺「爆脫北潮」　2人偷渡中國被捕

驚悚！澳洲市場出售手套　竟是用「貓咪毛皮」製成

大飛快篩陽性！　嘆「英國研究是正確的」：Covid還是發現我了

住花蓮最美城堡飯店送早、晚餐　還能免費住台北星級飯店零食吃到飽

台中「大型PCR給藥得來速」上路！　首日上午近500人到場排隊

我們要加薪！全國碼頭工會聯合會力挺「港埠業務費擬調漲方案」

悍將註冊2球員待命　戴云真打疫苗出現心肌炎影響調整

羅一鈞自曝糖尿病史！勸別為「無敵星星」涉險染疫

台灣產製「36個月生火腿」首亮相　5／21前BN inn Bar免費試吃

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

大陸熱門新聞

他買賓士給女友開才知被綠！行車紀錄器抓姦情

美艷人妻「出軌被抓姦」實錄　竟還反嗆綠帽夫

湖南8歲國小生斑馬線上被公車撞死　小男童目睹哭喊：弟弟！

江西發現野生娃娃魚純種種群 兩棲類「活化石」叫聲如嬰兒啼哭得名

上海新增感染人數回升！社會面清零暫終結

10歲女童每天吃避孕藥！母哽咽曝：吃8個月了

厦航飛行員隔離期間驚傳輕生！　公司：警方已經介入

康希諾疫苗通過WHO緊急認證　股價大漲20%

陸鋼企老總不正當兩性關係被查 30歲成冶金專家助年產量增百萬噸

別眨眼！ 「最強大腦」孫葉芃平均2.03秒還原金字塔魔方破亞洲紀錄

他健檢查出有子宮絕望！老婆懷疑人生

幸運男爽中1.4億頭獎　4秒後再獲4400萬

18歲正妹凌晨聚餐後失蹤！遭尾隨殺害轉移屍體

正妹看精神科竟淪醫生洩慾工具！痛訴遭藥物控制

更多熱門

相關新聞

拍29次性愛照　狼性侵7歲女判235年

拍29次性愛照　狼性侵7歲女判235年

南投一名林姓男子在8個月的時間內，拐騙親友一名就讀國小一年級的女童到他住家猥褻、性侵，甚至加油站與超商廁所、女童保母家都成逞慾地點，且都用手機拍照或錄下過程，共發現至少29次。台中高分院近日審結，依兒童及少年性剝削防制條例，定他29項罪名全都成立，一罪一罰合計判刑235年，應執行9年10個月。

老闆性侵女同志還問「喜歡嗎」　下場出爐

老闆性侵女同志還問「喜歡嗎」　下場出爐

正妹喝茫搭計程車　睜眼赫見遭侵犯

正妹喝茫搭計程車　睜眼赫見遭侵犯

小三拒連結遭硬上　大叔辯更年期沒性慾

小三拒連結遭硬上　大叔辯更年期沒性慾

大漢公園強壓婦人　摸胸脫褲：需要抒發

大漢公園強壓婦人　摸胸脫褲：需要抒發

關鍵字：

常州市第一人民醫院醫生性侵舉報

讀者迴響

熱門新聞

反骨雙胞胎「卸掉濃妝」爆反差！清純模樣曝

研究：Omicron在物體表面比原始毒株活更久

廖老大取消訂位「反嗆報警阿」GG　消保官解答

連千毅又盜圖被抓！　正妹當事人曝光嗆聲：匯1200萬道歉

劉真6歲女兒「知道媽媽已不在了」

確診破百萬奪千命　蔡英文等3人遭告發涉殺人罪

男大生整形整到死　躺手術台遭放血30分鐘

研究發現：確診輕症者43％出現長久性後遺症

賈永婕曝「救命神器」急缺嬰幼兒管線

確診關7天快篩陽能上班？勞動部解答

媽祖一來就賣掉2台車　白沙屯媽突衝TOYOTA車廠員工感動下跪

增49死！本土增8萬5720例

沙鹿破爛車庫屋成交7461萬被笑翻　土開曝：根本撿到寶

再推3萬元生活補貼、紓困貸款？　勞長許銘春回應了

強尼戴普「前砲友」金髮女星出庭

更多

最夯影音

更多
他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」

他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」
新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

迷你哥吉拉超酷餵食器　3隻排排站吃螞蟻buffet

迷你哥吉拉超酷餵食器　3隻排排站吃螞蟻buffet

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面