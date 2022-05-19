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被爆違停還不給開單！徐巧芯回應了　撂狠話要調監視器與員警對質

▲徐巧芯19日回應被爆違停卻步不給開單。（合成圖／翻攝自PTT八卦版、記者李毓康攝）

▲徐巧芯19日回應被爆違停卻步不給開單。（合成圖／翻攝自PTT八卦版、記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯被踢爆因違停被員警逮個正著，但她卻嗆聲對方「沒關係你要開就開啊，反正我們再回去講吧」，引起網友熱議。對此，徐巧芯19日下午回應是自己五度請員警開單，但對方不願意；徐也強調，她會請北市警局調出監視器，並和該員警對質。

有網友19日下午在PTT八卦版以「北市巧芯議員違停不給開單」為題發文，指自己的朋友在台北市當警察，今天直接看見徐巧芯的車紅線違停，但要開單的時候，徐巧芯正氣凜然，當眾教育了對方。

根據該名網友附上的截圖，顯示徐巧芯稱她問過警察局，又說：「人在旁邊的違停應該都要先勸導吧，沒關係你要開就開啊，反正我們再回去講吧。」因此員警最後未開單，還表示依照之前開過的經驗，「有開等於沒開」。

該名發文網友也譏徐巧芯「真是議員典範，議座議座得第一，不曉得是否又為各位上了一課？」

對此，徐巧芯透過臉書回應，關於這件事情，19日她在餐廳吃飯，車臨停在紅線，徐姓員警要來開單，於是她就出去給證件，並且詢問員警：「請問這種情況的一般如果人在現場，不是勸導嗎？之前市警局是跟我說民眾人在現場，以勸導為主，不過沒關係，可能我沒弄清楚，之後我再問問看警察局相關規定，請你開單吧！」

徐巧芯說，員警突然說自己不願意開單了，因此她就說：「沒關係你趕快開，不然這樣我們也很難做，拜託你！」，講了四次五次，但他還是不願意開單，她只好離開。正打算詢問市警局，這種情況到底是怎麼回事，結果該員警就跑去八卦版「爆料」了。

徐巧芯強調，她會請市警局調出監視器，並和該員警對質，「是否我五度請他開單但他不願意。」徐巧芯也自嘲，抱歉本來應該直接八卦回文，但她「被水桶」了，只好發臉書，歡迎有帳號的人幫她回。

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