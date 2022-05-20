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超商「6款濃郁系冰品」來了！咖啡聖代＋巧克力超邪惡　最低0元爽吃

▲▼超商最新6款冰品。（圖／7-11提供）

▲現在衝7-11就能吃到「客美多咖啡聖代」，咖啡冰沙結合白巧克力超濃郁。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

近日天氣不穩無法出門，不如就買冰窩在家裡耍廢！就有超商推出限定「6款濃郁系冰品」，不僅有咖啡聖代、奶茶三兄弟雪糕，還有超邪惡的巧克力脆皮雪糕，且即日起只要購買指定冰品任選2件，就有機會抽中最低0元優惠，趕快來吃冰試手氣。

迎接盛夏到來，7-11即日起開賣6款限定濃郁系冰品，首推「森永客美多咖啡聖代」，冰沙口味是淡淡的咖啡，結合白巧克力，冰沙中還吃得到巧克力脆片，而老虎堂最暢銷的芝士奶霜也冰品化成為「老虎芝士流心雪糕」，呈現黑糖虎紋外觀，吃起來又鹹又甜，口味十分有層次。

▲▼超商最新6款冰品。（圖／7-11提供）

▲「CoCo都可x小美奶茶三兄弟雪糕」咬下可以吃到珍珠、布丁和仙草凍。

一打開「CoCo都可x小美奶茶三兄弟雪糕」就能聞到濃濃的奶茶香，咬下就能吃到Q彈珍珠搭配滑嫩布丁與獨特仙草凍，巧克力控絕對不能錯過3款來自北歐冰淇淋工匠品牌EKSELENCE的「巧克力脆皮雪糕－拿鐵」、「巧克力杏仁脆皮雪糕」以及「經典巧克力脆皮雪糕」。

▲▼超商最新6款冰品。（圖／7-11提供）

▲3款EKSELENCE巧克力脆皮雪糕，每款都能吃到濃郁巧克力香。

除了販售多款新品之外，7-11即日起至6/28止推出「夏日大BINGO」活動，至門市購買指定冰品任選2件，最低可享0元優惠，線上則可利用7-11 APP或7-11官方LINE帳號參加活動；以上2平台各有限定加碼活動，7-11 APP加碼5款人氣冰品免費贈，而7-11官方LINE帳號則可分享指定連結給好友，好友玩過且兌換優惠後，即有機會獲得加碼優惠券。

另外，7-11還首度加碼「冰品集點GO」，OPENPOINT會員(結帳需報會員手機號碼)，單筆購買指定冰品任選4件即可集1點，集滿3、5、7點可兌換指定商品，有機會兌換指定哈根達斯蜂蜜黃桃玫瑰迷你杯(兌完為止)。

▲▼麻古茶坊3款芒果飲品開喝，有「芒果果粒波波」、「楊枝甘露2.0」、「芝芝芒果果粒」。（圖／麻古茶坊提供）

▲麻古茶坊人氣芒果系列飲品重磅回歸。（圖／麻古茶坊提供，下同）

夏天也一定要喝麻古茶坊今年芒果季3款飲品，首推人氣「楊枝甘露2.0」，整顆飽滿愛文芒果打成冰沙後，層層堆疊自製綠茶凍、特調椰奶及葡萄柚果粒，每一口都像在喝甜點，口感超豐富，還有這杯同步回歸的「芝芝芒果果粒」，是愛文芒果冰沙結合綠茶凍、新鮮芒果果粒，最後淋上紐西蘭起司、喜馬拉雅山海鹽製成的濃郁芝芝，打造鹹甜交織又帶有濃郁果香的罪惡滋味。

▲▼麻古茶坊3款芒果飲品開喝，有「芒果果粒波波」、「楊枝甘露2.0」、「芝芝芒果果粒」。（圖／麻古茶坊提供）

▲今年推出全新「芒果果粒波波」。

除了2款經典芒果系列之外，今年還有全新「芒果果粒波波」，同樣選用愛文芒果冰沙，搭配芒果果粒、綠茶凍，最後加進Q彈爽脆寒天，茶果香十足，即日起於全門市正式登場，期間限定，想喝要快。

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