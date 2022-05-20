學生確診數破11萬！停課一縣兩制　家長無所適從「黑人問號」　

▲國內疫情嚴峻，學生染疫人數激增，各級學校陷入停課復課的無限循環之中。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

本土疫情持續延燒，根據教育部最新統計，學生確診數已達11萬6337例，對此，教育部授權地方政府自行決定是否改為遠距教學。但有家長反映，因縣立、國立屬不同管轄單位，縣立學校由縣政府管，國立學校由教育部管，造成縣市轄內學校「一縣二制」，讓學生、家長無所適從。

國民黨立法委員林為洲在臉書上指出，新竹縣政府19日宣布，竹縣中小學23日至27日遠距教學，全縣國三與高三自下週一（23日）起進行遠距教學至畢業典禮前1日，其餘年級23日至27日5天，原則上也改為在家線上學習不到校。

但林為洲說，他接獲很多國立竹東高中家長反映，因直屬教育部，起初回覆因該校非縣府管轄，無需依照縣政府遠距教學政策，且教育部授權各校校長因地制宜自行決定停課、遠距教學等，造成竹東高中師生、家長無所適從，到底要聽新竹縣政府？還是教育部？每一位都是「黑人問號」。

▲將比照縣府政策，下週起實施遠距教學。（圖／翻攝林為洲臉書）

林為洲說，在他得知消息後，即與教育部、竹東高中進行溝通，最終，國立竹東高中將比照新竹縣政府方式，下週起實施遠距教學，讓師生在學習授課的同時，降低群聚感染的風險。

根據教育部昨晚公布的最新確診學生統計，新增8570例，累計突破11萬例。全國共360校全校暫停實體課程，1868校部分班級停課，全台22縣市都有學校停課。

▲單日新增8489例學生確診，總數首破11萬。（圖／教育部提供）