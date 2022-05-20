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染疫後籲快篩陽視同確診　高市議員李眉蓁：痛到懷疑人生卻被放生

▲▼ 新冠病毒,新冠肺炎,快篩。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲KK政線贊同侯友宜「快篩陽視同確診」主張，才不會讓民眾在最難過時刻「被放生」。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者賴文萱／高雄報導

由高雄市議員李眉蓁、李亞築、黃香菽、蔡金晏、蔡武宏、鍾易仲、陳麗娜組成的KK政線，其中李眉蓁、蔡武宏都在日前確診。李眉蓁曝自身經驗表示，她快篩陽後立即前往醫院進行PCR，但接獲確診再與醫師線上看診已是3天後，然而初期3天卻是身體最難過、最懷疑人生的時刻。KK政線贊同侯友宜「快篩陽視同確診」主張，才不會讓民眾在最難過時刻「被放生」。

李眉蓁指出，她在5月7日感到身體不適，快篩陽後立即前往醫院進行PCR，接獲確診再與醫師線上看診已是三天後。當快篩呈現陽性時身體已出現症狀，初期三天是身體最難過、最懷疑人生的時刻。

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偏偏這時還要等PCR檢測結果及線上看診，沒有關懷也無法開藥，只能進入進化論所描述的物競天擇階段，期待自己撐過被放生期，進入獲PCR確診國家認證才能享有的居家照護。

▲陳其邁市政總質詢,李眉蓁 。（圖／記者吳世龍攝）

▲李眉蓁日前快篩陽後立即前往醫院進行PCR，但接獲確診再與醫師線上看診已是三天後。（圖／資料照／記者吳世龍攝）

李眉蓁說，目前快篩陽的PCR確診率達到97%以上，快篩陽時已經很不舒服了，這時候不但要拖著病體去排隊快篩、等判讀及線上看診，錯失黃金治療時間，這樣的決策實在不可思議。

KK政線批所謂的台灣防疫新模式根本是「達爾文式防疫模式」，讓人民在物競天擇、適者生存法則裡煎熬。KK政線贊同侯友宜「快篩陽視同確診」主張，把PCR醫護檢測人力用在中重症，縮短民眾投藥等待時間。

政府防疫政策改為與病毒共存，要民眾「自己的健康自己顧」的同時，卻未准備足夠的快篩試劑、輕症用藥，快篩陽後還要忍受兩三天的不適以等待PCR確診、醫師線上看診。

▲▼經醫師評估為具有風險因子的新冠肺炎確診者，可以在高雄診所獲得一站式服務，從快篩、看診到領藥，接受最快速治療服務。（圖／高雄市政府提供）

▲蔡武宏認為，就算不能實施快篩陽視同確診，也必須讓民眾在有症狀的第一時間就能投藥。（圖／高雄市政府提供）

李眉蓁以其親身經驗贊成新北市長侯友宜「快篩陽視同確診」的主張，認為快篩陽就應進行居家照護，才不會讓民眾在最難過兩三天「被放生」。

蔡武宏則說，周日快篩陽後前往車來速PCR採檢站，周二獲簡訊通知，線上問診後獲醫師開藥，可能因為較早投藥，症狀輕微。他認為就算不能實施快篩陽視同確診，也必須讓民眾在有症狀的第一時間就能投藥，這才是及時雨，可以幫助民眾度過最難熬的時期，也減少轉成中重症的機會。

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