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部玉醫院千人確診引恐慌？衛生局闢謠：3院區373人無症狀或輕症

▲花蓮19日新增1345例確診，累計確診人數達18575人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮昨19日新增1345例確診，累計確診人數達18575人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣昨19日新增1345例新冠肺炎確診個案，縣政府召開疫情說明記者會，由縣長徐榛蔚、衛生局長朱家祥、社會處長陳加富與教育處代理處長翁書敏主持。徐榛蔚呼籲確診者家中有12歲以下孩童，請確實遵從一人一室，並把口罩戴好戴滿，盡量減少接觸其他家人的機會，若家中有孩子於4月之後確診者，3個月內勿施打疫苗

花蓮縣今日新增確診人數為1345例，其中12歲以下共計190人，國小及幼兒園未有群體染疫之現象，顯示校園防疫工作確實，以及教師善盡宣導之責，對此，徐縣長給予高度肯定。另外，居家照顧人數新增924人，尚在居隔中為1947人，花蓮專責病房收治量能部分剩餘共計106床；防疫旅館現住人數統計空床數為130床，加強版防疫旅館空床數為36床。

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▲花蓮19日新增1345例確診，累計確診人數達18575人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚說明公費快蒒試劑庫存量。

徐榛蔚感謝各鄉鎮市村里鄰長協助宣導，疫苗巡迴設站施打情況，自5月9日至5月18日止接種數為3539人，其中吉安鄉接種人數比例高於全國。對於花蓮縣各鄉鎮市衛生所快篩試劑即時庫存量，徐榛蔚也說明，目前秀林鄉、萬榮鄉、卓溪鄉、富里鄉等衛生所，以及部立花蓮醫院豐濱原住民分院皆有剩餘庫存，若鄉親有快篩之需要，也可跨鄉鎮前往鄰近衛生所購買，呼籲鄉親務必為家人們準備足夠的快篩試劑。

▲花蓮19日新增1345例確診，累計確診人數達18575人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

衛生局長朱家祥澄清，部玉醫院3院區總計373人確診且多屬輕症或無症狀者。

針對網路上不實流傳衛生福利部玉里醫院確診人數上千人之謠言，花蓮縣衛生局長朱家祥澄清表示，截至5月18日止部玉醫院萬寧院區確診人數316人、院本部37人、溪口院區20人，三院區總計確診人數373人，並非謠傳之上千人。朱局長說，部立玉里醫院在院長帶領下積極投入防疫工作，全院工作人員及住民接種三劑疫苗將近百分之百，染疫者大多為輕症或無症狀者。

▲花蓮19日新增1345例確診，累計確診人數達18575人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

對於花蓮縣防疫補償申請之部分，社會處長陳加富指出，除了確診者不可申請防疫補償之外，被匡列的本人申請防疫補償金資格，包括接獲居家隔離、集中隔離通知書、沒有違反隔離規定，如：沒有擅自外出，以及隔離期間沒有領取薪資，經匡列隔離的學生，符合以上規定也可申請防疫補償，沒有年齡限制。申請者除了可至花蓮縣政府社會處及各分區服務辦公室之外，也可提供網路線上申請。

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