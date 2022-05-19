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快訊／徐巧芯遭抹黑喊告！爆料者私信求饒：給剛出社會的我一個機會

▲▼台北市議員徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

有網友19日在PTT爆料，國民黨台北市議員徐巧芯因違停被員警逮個正著，結果她竟向警方嗆聲，「沒關係你要開就開啊，反正我們再回去講吧」，遭到徐巧芯、信義分局打臉，徐巧芯事後更揚言向造謠網友提告。對此，該名網友也私訊徐巧芯道歉了，並稱「請給剛出社會的我一個機會。」

徐巧芯稍早在臉書公布爆料者私訊，只見對方表示，「徐議員晚安，我是Vek1112本人，很抱歉因為自己的情緒發言與查證不實造成議座名譽的損失與紛擾，本人深感後悔，下午我積極的聯络服務處和貴辦事處助理，但都無法聯擊上您，我很抱歉，誠懇希望透過發文公開道歉，請議座給初出社會的我一個機會，望您法外開恩,懇請原諒，因為被m文我多次修改標題皆不成功，無意造成您名譽上之損失，非常對不起。」

▲徐巧芯曝光網友私訊。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

▲徐巧芯曝光網友私訊。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

據了解，有網友19日下午在PTT爆料，指自己的朋友在台北市當警察，今天直接看見徐巧芯的車紅線違停，但要開單的時候，徐巧芯卻當眾教育了對方，讓該員警最後未開單，還表示依照之前開過的經驗，「有開等於沒開」。對此，徐巧芯澄清是自己5度請員警開單，但對方不願意，講了4次5次也沒用，因此她只好離開。

信義分局也出面說明，經檢視當天現場員警的密錄器後，徐巧芯議員全程確實沒有要求同仁不要開單，反而是請他依規定開單。而針對徐巧芯被質疑可能有關說或銷單的情況，警局指出，「徐議員也從未因本人或是其他民眾，而向本分局關心過交通違規的案件。」

▲信義分局回應徐巧芯違停事件。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

▲信義分局回應徐巧芯違停事件。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

徐巧芯坦言，違規停車是她的不對，「非常抱歉，日後會改進；我的錯我會大方承認並且改進！但沒有的部分也會努力澄清，不讓人污衊。」至於有網友建議徐巧芯提告，她表示不會去告員警，「但是PTT造謠的帳號會提吿。」

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