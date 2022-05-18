「外國倫看台灣」點名徐巧芯標籤化謾罵 　中國教育造成不懂溝通

▲「外國倫看台灣」點名徐巧芯「標籤化謾罵」。（圖／記者游宗樺攝）

記者林彥臣／綜合報導

從美國回到台灣，並且曾在政府單位擔任專案經理的「外國倫看台灣」，在臉書上發文批評國民黨帶來的中國式教育，對台灣人造成了動不動就標籤化別人，不懂得理性溝通的影響，並且舉例徐巧芯就是一個標籤化謾罵的範例。

「外國倫看台灣」發文指出， 在中華文化的教育環境裡，許多人覺得，壞學生本來就比較容易叛逆，做壞事，在美國的教育環境裡，成績不好的學生和叛逆的相關性，在比例上相對低很多。

「外國倫看台灣」說，美國人從高中開始，每個人拿的課程不一樣，方向和目標也不一樣。在美國的班上，只要低調一點，通常大家都不曉得你的成績如何，在班上也沒有排名這種概念，因此，美國的學生通常，不會因為成績不好就學壞！

如果老師不會因為學生的成績，而對學生有差別待遇，不會因為學生的成績差，就侮辱學生，打罵學生，學生自然就比較有自信，就比較不容易叛逆。

「外國倫看台灣」開始痛批，其實國民黨從中國帶來的中式教育，在這種「打罵，侮辱學生」的環境裡，老師很少和學生討論議題，老師的「身教」留下了深遠的影響，

造成許多台灣人一輩子不懂得溝通，例如在討論政治議題的時候，如果政治觀點不同，有些人就會開始對別人貼標籤，開始人身攻擊，直接罵人，而不是針對議題的內容回應。

▲「外國倫看台灣」舉韓粉為例，筆戰的時候經常都是以低俗的語言回應。（圖／資料照）



「外國倫看台灣」舉例，上次總統大選，在網路上和韓國瑜的支持者筆戰，很快的，我就發現「韓的支持者」的回應經常都是一，兩句話，而且都是很難聽的話：「哇塞，外國倫耶，美國的懶覺有沒有比較香啊？」

「外國倫看台灣」又舉例，原本以為知名政治人物，不可能用這種低俗的語言，但是徐巧芯日前表示，「民進黨不檢討自己人犯傻，還自以為….就是塔綠班啊，難不成那個惡質的粉絲頁還是藍的不成？該粉絲頁就是打藍打柯到極致的側翼。」

「外國倫看台灣」認為，她這一段話超過了三句話，但仍然完全沒有實質的論述，

就只有貼標籤和謾罵而已，沒有內容的論述，只有單句話罵人並不會說服任何人，沒有營養的留言，只會浪費大家的時間，國民黨從中國帶來的「中式教育」，仍然在台灣留下了深遠的影響，許多台灣人經歷了黨國教育，雖然沒有變成流氓，很多也是淪落於「鍵盤流氓」。

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