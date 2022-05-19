警IG爆徐巧芯違停不給開單「我們回去講！」信義分局回應了

▲徐巧芯被爆違停並「教育」警方。（合成圖／翻攝自PTT八卦版、記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

有網友19日在PTT爆料，國民黨台北市議員徐巧芯因違停被員警逮個正著，結果她竟向警方嗆聲「沒關係你要開就開啊，反正我們再回去講吧」，引起網友熱議。對此，徐巧芯澄清是自己5度請員警開單，但對方不願意。信義分局稍早出面表示，經調閲現場員警執勤影像，徐巧芯並未有要求員警不開單的情事，員警在IG所下標題與事實不符。

信義分局19日出面說明，經檢視當天現場員警的密錄器後，徐巧芯議員全程確實沒有要求同仁不要開單，反而是請他依規定開單。而針對徐巧芯被質疑可能有關說或銷單的情況，警局指出，「徐議員也從未因本人或是其他民眾，而向本分局關心過交通違規的案件。」

▲信義分局回應徐巧芯違停事件。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

信義分局也說明，該員警是將此事件發布在個人IG的限時動態，事後遭朋友轉發到其他平台爆料，至於徐巧芯違規停車行為，警方已立即補製單舉發作業中。

據了解，有網友19日下午在PTT以「北市巧芯議員違停不給開單」為題爆料，指自己的朋友在台北市當警察，今天直接看見徐巧芯的車紅線違停，但要開單的時候，徐巧芯正氣凜然，當眾教育了對方，還自稱問過警察局，「人在旁邊的違停應該都要先勸導吧，沒關係你要開就開啊，反正我們再回去講吧。」因此員警最後未開單，還表示依照之前開過的經驗，「有開等於沒開」。

▲國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／記者游宗樺攝）

徐巧芯事後回應，19日她在餐廳吃飯，車臨停在紅線，徐姓員警要來開單，於是她就出去給證件，並且詢問員警：「請問這種情況的一般如果人在現場，不是勸導嗎？之前市警局是跟我說民眾人在現場，以勸導為主，不過沒關係，可能我沒弄清楚，之後我再問問看警察局相關規定，請你開單吧！」

徐巧芯指出，員警突然說自己不願意開單了，因此她就說，「沒關係你趕快開，不然這樣我們也很難做，拜託你！」講了4次5次，但他還是不願意開單，她只好離開。正打算詢問市警局，這種情況到底是怎麼回事，結果該員警就跑去八卦版「爆料」了，要求市警局調出監視器，並和該員警對質。

徐巧芯坦言，違規停車是她的不對，「非常抱歉，日後會改進；我的錯我會大方承認並且改進！但沒有的部分也會努力澄清，不讓人污衊。」至於有網友建議徐巧芯提告，她表示不會去告員警，「但是PTT造謠的帳號會提吿。」

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