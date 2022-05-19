不只iPhone 14！蘋果秋季發表會4新品值得期待

▲蘋果秋季發表會除iPhone 14外仍有三新品值得期待。（圖／取自9to5google）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果秋季發表會預計將於9月舉行，秋季發表會是果粉最期待的一場發表會，因為年度新機都會在這個時間點對外發布。不過科技爆料客LeaksApplePro也在發表會前曝光新資訊，包含iPhone 14系列，蘋果秋季發表會有4大新品值得期待。

根據外媒訊息推測，蘋果通常於9月的第2個週二舉辦秋季發表會，因此預計為9月13日舉辦秋季發表會，不過目前仍不知道會採取線上還是線下模式舉辦，由於開發者大會採取部分線下模式，因此發表會可能也有機會回歸線下。

iPhone 14系列

目前iPhone 14系列預計將推出4款機型，分別為iPhone 14、iPhone 14 Max、iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max，mini款機種將被淘汰，因此iPhone 13 mini將為最後一款mini機型。

此外，另一個大改變就是瀏海設計將消失，傳言指出，在Pro以上的機型，瀏海設計將改為驚嘆號的挖孔螢幕，並且擁有窄邊框，讓螢幕面積看起來更大。並且Pro機型也會進行相機更新，升級到4800萬像素相機。

AirPods Pro

另外，預計蘋果將推出全新一代AirPods Pro，由於距離上大發行時間已經超過3年，是適合換機的時間，並且在音質與降噪功能上再進化，並可能換上USB-C的充電孔。

▲爆料指出AirPods Pro 2將於秋季發表。（圖／取自9to5mac）

Apple Watch

今年的秋季發表會預計也會推出Apple Watch的全新改版，目前資訊指出，會有3種不同的型號，LeaksApplePro爆料也指出，高階運動版本將聚焦於內部晶片改良並且功能升級。

Mac

秋季發表會也傳出將有多款Mac出爐，目前資料顯示將有2款Mac發布，預計可能搭載M2晶片，並且在尺寸上做出劃分，不過目前尚未有確切的規格流出。