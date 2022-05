iPhone 14 Pro Max 3D打印圖曝光！　移除瀏海「螢幕比有望提升」

▲iPhone 14 Pro系列的螢幕可能都會稍微更大。(圖/翻攝自9to5mac)



記者吳珍儀/綜合報導

距離iPhone 14發布剩下不到半年時間,許多報導指出,iPhone 14將放棄瀏海設計,改採用新的「驚嘆號形缺口設計」。市研機構DSCC執行長Ross Young也分享,iPhone 14 Pro螢幕尺寸可能為6.12吋、iPhone 14 Pro Max為6.69吋;iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max螢幕則分別為6.06吋和6.68吋。

根據Ross Young說法,由於移除瀏海,iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max的螢幕都會稍微更大。而雖如此,蘋果可能不會對iOS介面進行調整,意味電池百分比不會被添加回狀態欄,同樣要下拉工具列才會顯示。

▲iPhone 14 Pro Max的Face ID挖孔位置與iPhone 13 Pro Max相差不大。(圖/翻攝自推特/VNchocoTaco)



▲iPhone 14 Pro Max相機模組較iPhone 13 Pro Max略大。(圖/翻攝自推特/VNchocoTaco)

此外,消息指出iPhone 14 Pro Max螢幕比將提升至20:9,據知名爆料者ShrimpApplePro於推特分享iPhone 14 Pro Max 3D列印模型的影片和圖片,可發現iPhone 14 Pro Max機身略長、圓角較為明顯、Face ID挖孔的孔洞位置則與iPhone 13 Pro Max相差不大,只是移除了瀏海區塊。

I know there are other places post images of 3D printed iPhone design. But i have myself a special set of images my own comparing with the iPhone 14 Pro Max & iPhone 13 Pro Max pic.twitter.com/rLmXvmSfLk