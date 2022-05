iPhone 14傳推出「絕美莫蘭迪紫」！　Pro系列深紫色沉穩又獨特

▲iPhone 14系列渲染圖曝光,可能推出「莫蘭迪深紫色」。(圖/翻攝自推特/Aziiz)



記者吳珍儀/綜合報導

距離iPhone 14發布剩不到半年時間,許多關於iPhone 14配色的消息不斷傳出。知名爆料者Aziiz在推特上發布的iPhone 14渲染圖,指出iPhone 14可能推出漂亮的「莫蘭迪紫色」。

據消息指出,iPhone 14系列和iPhone 14 Pro系列的配色將延續前幾代傳統,iPhone 14系列的彩度較高,肉眼看較為鮮豔,Pro系列則會偏向更深色、沉穩的色調。

其他規格部分,先前消息指出,iPhone 14系列可能僅有Pro以上的機型才會「剪瀏海」改成驚嘆號設計,以及搭載新一代A16處理器等配備。

此外,根據Ross Young說法,由於移除瀏海,iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max的螢幕都會稍微更大。而雖如此,蘋果可能不會對iOS介面進行調整,意味電池百分比不會被添加回狀態欄,同樣要下拉工具列才會顯示。

