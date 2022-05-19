國台辦批吳釗燮毫無人性　將台灣老百姓作為謀「獨」人質

▲ 國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

外交部長吳釗燮接受外媒專訪時指出，台灣與北約未來應當有合作空間，也持續尋求美國支持。對此，國台辦今（19）日批評其讓台灣老百姓作為謀「獨」的人質，毫無人性。

國台辦發言人朱鳳蓮今日指出，吳釗燮有關言論徹底暴露台獨頑固勢力蓄意分裂國家、破壞台灣海峽和平穩定的政治企圖，他們勾連外部勢力遂行台獨，破壞台海和平穩定，企圖借所謂「全民動員」，讓台灣老百姓作為其謀「獨」的人質，毫無人性。

朱鳳蓮接著稱，他們「盡台灣之物力，結外國之歡心」，妄圖將全體台灣民眾綁上台獨戰車，變成「以武謀獨」的犧牲品，推向災難的深淵，是徹頭徹尾的民族敗類。

另外，針對美國部分人士曾提出「大陸攻台時，美軍應摧毀台灣基礎設施救台灣」，朱鳳蓮表示，美方一些人揚言「炸毀台積電」、「摧毀台灣基礎設施」，盡顯將台灣民眾當做棋子和炮灰的冷血無情、圖謀「以台制華」無所不用其極的邪惡用心，這就是台獨分裂勢力賣身投靠給廣大台灣同胞帶來的毀滅性後果，「廣大台灣同胞情何以堪！」

朱鳳蓮說，「我們再次強調，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題完全是中國的內政，不容任何外來干涉。如果台獨勢力錯判形勢，勾連外部勢力鋌而走險，我們必將採取斷然措施堅決粉碎。」

▲外交部長吳釗燮。（圖／翻攝自Facebook／外交部）

吳釗燮日前接受德國《法蘭克福廣訊報》（FAZ）專訪。他指出，台灣與北約交換意見的機會越來越多，未來應當有合作空間。

他表示，烏克蘭人民堅決抵抗外侮，讓台灣人民深刻體認，面對中國大陸的軍事威脅，必須強化全民動員，堅定負起自我防衛的責任；同時，台灣也持續尋求美國支持，透過取得必要的防衛性武器與情資交換，發展不對稱作戰能力。