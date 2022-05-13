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大陸 大陸焦點 特派現場

游錫堃再提「一邊一國論」　國台辦痛批「臭名昭著、言論荒謬」

▲▼ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮2022.3.16 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／綜合報導

立法院長游錫堃昨12日上午接受廣播節目專訪表示，兩岸一邊一國是鐵錚錚的事實，並且強調「台灣現在就是一個主權獨立的國家」。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（13日）指出，游錫堃的「台獨」謬論荒腔走板，這也再次表明，大陸將其列入頑固「台獨」分子清單、依法實施懲戒，是完全正確和十分必要的。

朱鳳蓮稱，大陸和台灣同屬一個中國，台灣從來不是一個國家，也永遠不可能從中國分割出去。兩岸同胞同根同源、同文同種，中華文化是兩岸同胞心靈的根脈和歸屬，共同的寶貴精神財富。兩岸同胞同受中華文化哺育滋養。博大精深的中華文化早已在台灣枝繁葉茂，熔鑄在台灣同胞的生活習慣、思維方式、價值觀念和思想情感之中。台灣的地域文化根源於中華文化，也豐富了中華文化的內涵。

朱鳳蓮表示，游錫堃這個臭名昭著的「台獨」分子，狂妄鼓吹兩岸「一邊一國」，數典忘祖，背叛中華民族，處心積慮割裂台灣與中華文化、中華民族的聯系，其「台獨」謬論荒腔走板。這也再次表明，大陸將其列入頑固「台獨」分子清單、依法實施懲戒，是完全正確和十分必要的。

朱鳳蓮指出，事實已經並將繼續證明，任何「去中國化」的行徑，都改變不了深植於台灣社會的中華文化認同和中華民族認同，割裂不斷兩岸歷史連結和兩岸同胞血脈聯系，更不能改變台灣是中國一部分、兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實。游錫堃這個頑固「台獨」分子必將遭到歷史的唾棄、法律的嚴懲。

立法院長游錫堃昨上午接受廣播媒體「POP撞新聞」專訪時表示，兩岸一邊一國是鐵錚錚的事實，台灣在1992年起國會全面改選，到三度政黨輪替，因此，「台灣現在就是一個主權獨立的國家」。

▼立法院長游錫堃接受廣播專訪。（圖／POP撞新聞提供）

▲▼立法院長游錫堃接受廣播專訪。（圖／POP撞新聞提供）

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