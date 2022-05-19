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烏俄戰爭阻出口！全球食品已漲價30％　UN：糧食危機恐長達數年

▲▼小麥。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏俄戰爭繼續下去，可能會導致持續數年的全球糧食危機。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

聯合國警告，自從俄羅斯入侵烏克蘭之後，導致出口食用油、玉米及小麥的港口無法運作，切斷了全球糧食與替代能源供應，目前全球食品價格已比去年同期上漲近30％，若戰爭繼續下去，可能會導致持續數年的全球糧食危機。

俄羅斯和烏克蘭的小麥產量佔全球供應量的30％，在戰爭爆發前，烏克蘭被視為「世界麵包籃」，每個月從港口出口450萬頓的農產品。但自從戰爭爆發後，出口量大幅下降，小麥價格也不斷飆升，且印度上星期禁止小麥出口後，價格又進一步攀升。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）表示，戰爭導致全球糧食價格上漲，加劇了貧窮國家的糧食危機，若烏克蘭的出口不能恢復到戰前水準，那麼部分國家可能會面臨長達數年的糧食危機。

▲▼烏克蘭第二大城哈爾科夫的小麥田。（圖／路透）

▲在戰爭爆發前，烏克蘭被視為「世界麵包籃」，每月從港口出口450萬頓的農產品。（圖／路透）

戰爭切斷了烏克蘭港口小麥、玉米和食用油的出口，這除了減少全球糧食供應以外，更導致替代能源價格飆升，根據聯合國統計，全球食品價格已經比去年同期上漲近30％。

古特瑞斯指出，戰爭加上氣候變遷、新冠肺炎疫情，可能讓全球數千萬人陷入糧食危機，接著出現大規模飢荒，而解決法就是讓烏克蘭的糧食，以及俄羅斯、白俄羅斯的化肥重新進入全球市場。古特瑞斯說，目前聯合國正和俄羅斯、烏克蘭、美國及歐盟密切接觸，努力將糧食出口恢復水準，「複雜的安全、經濟和財務問題需要來自各方的善意。」

在古特瑞斯發表上述言論的同一天，世界銀行（World Bank）宣布，將向解決糧食危機的計畫提供120億美元的額外資金，讓這個計劃在未來15個月的可用資金總額超過370億美元。

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