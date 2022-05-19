紐時：土耳其透露3條件　換取芬蘭瑞典入北約

▲土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）。（圖／路透）

中央社紐約/巴黎18日綜合外電報導

芬蘭與瑞典申請加入北約面臨土耳其阻撓。土耳其官員透露，解除對土武器禁令、重新讓土耳其加入F-35戰機計畫及斬斷對庫德族的支持，是土國不阻撓的條件。

「紐約時報」報導，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）18日阻擋一項能加快芬蘭、瑞典申請加入北大西洋公約組織（NATO）的程序投票，時機選在外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）與美國國務卿布林肯（Antony J. Blinken）在紐約會面前的數小時。

一名歐洲外交官員表示，北約成員國大使沒法就著手處理芬、瑞申請加入的首次相關投票達成共識，因為土耳其要求北約應先顧及他們的安全隱患；安卡拉當局要求兩國，尤其瑞典，必須終止對艾爾段所謂恐怖組織的庫德工人黨（PKK）的支持。

● 土耳其開價一：北歐需斬斷對庫德族的支持

3名土耳其高層官員以不具名方式接受美國媒體專訪透露，安卡拉堅持所有申請加入北約者都要承認，土耳其境內及在敘利亞、伊拉克邊界的庫德族民兵為安全隱患，因為雖然北約全體成員目前承認土國境內的PKK是恐怖組織，卻支持PKK在敘利亞的分支「人民保衛軍」（YPG）以對付伊斯蘭國（IS）。

受訪土耳其官員說，安卡拉要求瑞典與芬蘭不只要公開譴責PKK，還得包括所有分支；將PKK列為恐怖組織還不夠，兩國須做到不能成為PKK藏身、活動的溫床。

斯德哥爾摩大學土耳其研究所所長李文（Paul Levin）告訴歐洲新聞台（Euronews），他覺得土耳其對PKK分子活躍於瑞典耿耿於懷，「土耳其認為PKK是他們的核心國安議題，瑞典卻長年不配合，這次自然會藉瑞典想加入北約的機會開條件」。

● 土耳其開價二：解除武器禁令

土耳其官員表示，儘管土國與芬蘭、瑞典間的軍火貿易極少，也沒打算向兩國採購重要軍備，但安卡拉的原則是不能接受對他們有武器禁令的國家進北約。土耳其要瑞典、芬蘭乃至其他歐盟成員，須撤銷2019年土國揮師敘利亞清剿庫德民兵而對土國加諸的武器出口限制。

● 土耳其開價三：重新讓他們加入F-35計畫

土耳其因向俄國採購S400防空飛彈遭逐出美國F-35匿蹤戰機計畫，如今安卡拉當局要求讓他們重新加入；土國還打算進一步開口要美國出售數十架新的F-16戰機和幫土國升級現有空軍機隊，更甚者還要美國撤銷先前其他因購買S400對土耳其祭出的制裁。

● 不想重蹈土希爭端覆轍

土耳其1974年為賽普勒斯（Cyprus）與希臘兵戎相見，但1980年代接受希臘重返北約，之後希臘卻在土耳其申請加入歐盟上恩將仇報，又在聯合國表決時杯葛土耳其的賽普勒斯統一方案，還多次與土耳其在愛琴海、地中海發生領土糾紛。

土耳其官員表示有希臘這個前車之鑑，他們不覺得這次在相關條件獲得滿足前，安卡拉會對芬蘭、瑞典加入北約一事鬆手；新成員加入需目前北約30個成員一致同意。

不過前土耳其外交官、現在伊斯坦堡智庫「經濟與外交政策研究中心」（Centre for Economics and Foreign Policy Studies）所長歐爾根（Sinan Ulgen）表示，他認為土耳其最終還是會放行，只是該要的甜頭要拿到。