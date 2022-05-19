自小客引擎溫度過高路中拋錨　屏東警化身大力士推車相助

▲枋寮警分局建興派出所副所長林柏明、警員陳昱安協助處理拋錨車 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

蕭姓男子駕駛自小客車載劉姓乘客下班，途經枋寮鄉台一線水底寮路段拋錨，情況危急，枋寮警分局員警巡邏發現，趕緊下車排解，一面指揮、一路面與熱心民眾協助將車輛推至路旁，再聯絡維修廠處理，對熱心民眾及警察的協助，兩人一再道謝。

枋寮警分局建興派出所副所長林柏明、警員陳昱安日前擔服巡邏勤務時，行經枋寮鄉台1線中山路口發現一輛自小客車於北上內側車道停止不動，立即主動趨前關心。

蕭姓駕駛向警方表示，當時下班從枋山行經至水底寮時車輛突然拋錨，可能因水箱忘記加水導致引擎溫度過高無法正常行駛，由於正逢下班尖峰時段，警方擔心車輛停在路中間易發生危險，先行在現場實施道路指揮，並與熱心民眾合力將車子推移至路旁安全處所再通知車廠到場處理。

同車劉姓乘客表示，第一次遇到這種狀況，由於正逢下班，往來車流相當大，心裡很緊張，幸好有民眾與警方的即時協助才得解困。

枋寮警分局長黃政龍表示肯定建興所同仁積極熱心為民服務精神，並提醒用路人，若是駕駛車輛時遇到車禍或拋錨等意外事故，應於後方擺放警示標誌，以維護自身及其他用路人的安全。