「警察猛拍窗還不動」窄巷擋救護車42秒　冷血運將挨罰3600

記者戴上容／新北報導

一名秋姓計程車運將去年5月駛入新北市樹林區樹人街，在巷子內遇到一輛正在執勤的救護車，2輛車狹路相逢，員警要求運將往後退，秋姓運將態度消極，影響救護車，警方事後開罰3600元、並吊銷駕駛一年，秋姓運將不服，向桃園地方院法提出行政訴訟。法庭審理後，根據警方微型攝影機錄像，認定運將未在第一時間移動車子，判他敗訴。

▲▼ 小黃擋救護車 。（下圖同／警方提供）

秋姓駕駛向法院說明，他當天駛入樹林區樹人街時，發現前方有救護車未鳴笛、靜止，他認為該路寬足以安全會車於是前行，未料，有兩名員警衝至小黃旁邊要求他靠邊停車，他當時緊靠路邊並將後照鏡內縮，讓救護車通過。

這時，員警又拍打車窗要他後退，運將說他已進入巷內約50至100公尺，他再倒車不僅速度慢也會影響救護車，於是向員警說，救護車可以安全通過的，但員警聽到他的說法後相當不悅，喝令他馬上倒車。

秋男表示，他當時也配合倒車，並無不配合，卻收到罰單與處分，因為他是職業駕駛，如吊銷駕照，會對他家庭生計造成嚴重影響，希望法院能撤銷原處分撤銷。

法院調查，檢視舉發員警值勤時的微型攝影機錄像，在被救護人擔架上車前，有其他汽車駛入巷口，被救護人擔架、救護車駕駛上車時，計程車尚未將車輛駛入巷口，後救護車趨前警笛大作、不間斷按鳴喇叭，該駕駛卻仍不為所動，員警狂奔、大聲喝斥後，計程車停頓後才緩緩倒車移動，讓出空間。

法院說明，秋姓駕駛人並非無法選擇將車輛退出巷口、暫停他處。秋姓駕駛為職業駕駛人，對車輛操控、路況感知、會車空間估計等，自較一般人敏捷正確，影像顯示現場路幅顯無法容納汽車交會，且其周遭無其他人車通行。

秋姓駕駛當時又以救護車在救護當時，沒有開啟警示燈為由，表示自己不知情況，但細查他申訴內容，運將在進入路口時就已看見救護車，且有看見救護車後方車門開啟。

依一般社會觀念，有救護事故，卻主張「不知情況」，實在是推託之詞，不能作為免負應避讓救護車的行為義務理由，否則等同於鼓勵駕駛人，不須隨時注意車輛前後左右情況，因此判他敗訴，仍須繳交罰款。