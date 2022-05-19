桃園阿北心情不好搭車屏東散心　流落街頭暖警助返家

▲內埔警分局內埔派出所員警協助阿北返回桃園 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

80歲詹姓阿北自稱心情不好，從桃園搭車南下屏東散心，在街上遊走被熱心民眾發現報警，內埔警方獲報查出他身分，先帶他回派出所提供熱食等供其食用，聯絡家人，並於翌日載他到火車站讓搭車返家，貼心的服務，也讓家人一再感謝。

內埔警分局內埔所員警，日前於轄內巡邏時接獲民眾報案稱路上有落單阿北，希冀警方協助。員警到場後得知他自稱心情不好，獨自搭乘客運從桃園中壢到屏東散心，並說要從內埔徒步到屏東車站。

警方聽聞後向其詢問相關資料，並請所內同仁協助查詢，發現他於3年前曾為失蹤協尋人口，警方立即透過警政系統聯絡他的兒子，告知其父獨自南下，深夜徘迴路上有安全疑慮。

他的兒子懇請警方幫忙載其父親至鄰近車站搭車，但警方擔心他的安全先將其帶返所內休憩，並提供茶水及泡麵充飢，也持續勸導他，並讓他和家人講完電話後，他覺得舒坦許多，於天亮時載其至潮州車站搭車返家，隨後也通知其家人，翌日中午他的兒子致電警方，表示父親已平安返回桃園家中，非常感謝警方的熱心幫忙。

內埔警分局長莊順智肯定員警積極熱心為民服務精神，具體展現警察溫馨助人的正面形象，並呼籲民眾多留意家中失智或行動不便的長者是否獨自外出，如有需要可請求警方協尋，以防憾事發生。若家有失智長者，亦能向縣市政府社會局(處)申請「愛心手鍊」，隨時定位預防長輩走失，當警方發現也能即時通知家屬。