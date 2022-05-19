　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園阿北心情不好搭車屏東散心　流落街頭暖警助返家

▲內埔警分局內埔派出所員警協助阿北返回桃園 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲內埔警分局內埔派出所員警協助阿北返回桃園 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

80歲詹姓阿北自稱心情不好，從桃園搭車南下屏東散心，在街上遊走被熱心民眾發現報警，內埔警方獲報查出他身分，先帶他回派出所提供熱食等供其食用，聯絡家人，並於翌日載他到火車站讓搭車返家，貼心的服務，也讓家人一再感謝。

內埔警分局內埔所員警，日前於轄內巡邏時接獲民眾報案稱路上有落單阿北，希冀警方協助。員警到場後得知他自稱心情不好，獨自搭乘客運從桃園中壢到屏東散心，並說要從內埔徒步到屏東車站。

警方聽聞後向其詢問相關資料，並請所內同仁協助查詢，發現他於3年前曾為失蹤協尋人口，警方立即透過警政系統聯絡他的兒子，告知其父獨自南下，深夜徘迴路上有安全疑慮。

他的兒子懇請警方幫忙載其父親至鄰近車站搭車，但警方擔心他的安全先將其帶返所內休憩，並提供茶水及泡麵充飢，也持續勸導他，並讓他和家人講完電話後，他覺得舒坦許多，於天亮時載其至潮州車站搭車返家，隨後也通知其家人，翌日中午他的兒子致電警方，表示父親已平安返回桃園家中，非常感謝警方的熱心幫忙。

內埔警分局長莊順智肯定員警積極熱心為民服務精神，具體展現警察溫馨助人的正面形象，並呼籲民眾多留意家中失智或行動不便的長者是否獨自外出，如有需要可請求警方協尋，以防憾事發生。若家有失智長者，亦能向縣市政府社會局(處)申請「愛心手鍊」，隨時定位預防長輩走失，當警方發現也能即時通知家屬。

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
一家6口白關10天！霸氣老闆照付薪　2人再捐百份餐給林新醫護
怕傳染妻兒不敢回家！　金鐘視帝「狼狽站家門口吃麵」
獨／「台灣淫賊」至少性侵9女　錢和人他都要
快訊／三重騎士剎車自摔倒地　遭客運輾頭慘死
快訊／竹科大火驚傳大規模跳電　台電回應了
鄉民女神傻眼！　「不到1個月」二度確診
快訊／衛福部：疫情進入「廣泛社區流行階段」　高峰估5月下旬
快訊／竹科「亞東氣體」旁爆炸！　目擊者驚：火勢非常大
台股重挫　「元大台灣50反1」早盤爆逾10萬張
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園阿北心情不好搭車屏東散心　流落街頭暖警助返家

台東婦深夜出門散步「忘了家在哪」　警查出身分送回

10大死亡原因佔3個！準確量血壓遠離隱形殺手　牢記口訣「722」

台東戒治所推行綠色療癒　咖啡盆栽展現生命教育

台東單日增699例！機構群聚258感染　分流分艙持續監控

徵召張善政選桃園市長　邱奕勝火大了！退出國民黨所有群組

金包里慈護宮捐贈快篩劑　關懷金山區弱勢熱心公益

新北全國首創6項動保政策　寵物公園年底將達21座

新北雙溪區牡丹溪溪岸整治　榮獲大地工程技術創新獎

快訊／美女鄉代確診「像被火車撞到」　陳聿琦深夜開直播說明

弟玩「鞦韆風火輪」頭超暈　連摔2次爬起又跌進草叢！

強尼戴普律師出招：妳根本不怕他對吧？　「想撕碎.吞噬你」安珀赫德恐怖情書曝光

趙小僑宣布懷孕！「典典寶寶」30週了　求子5年失敗4次「每天吃藥打針痛到哭」

丟丟妹被說不漂亮嗆「你才紅1年！」　廖老大再回「確實某水但那兩粒很大」

王家梁桌上獨放別的女人照！　許維恩一看「不是我」...是朴敏英ＸＤ

醫護快瘋掉！確診值班慘況曝　她怒嗆陳時中：每天講幹話

貪心婦人買便當狂拿餐具　2疊碗2大把筷「賺到百元」

楊冪離婚4年「我桃花太旺擋不住」　「不怕對象看上錢」愛情觀超自信

失智阿公突送「50萬嫁妝」　屋主見大把真鈔嚇傻報警

陳零九「近期不玩狼人殺了」吐心聲　染疫罹恐慌症「曾要吃鎮靜劑才能錄影」

桃園阿北心情不好搭車屏東散心　流落街頭暖警助返家

台東婦深夜出門散步「忘了家在哪」　警查出身分送回

10大死亡原因佔3個！準確量血壓遠離隱形殺手　牢記口訣「722」

台東戒治所推行綠色療癒　咖啡盆栽展現生命教育

台東單日增699例！機構群聚258感染　分流分艙持續監控

徵召張善政選桃園市長　邱奕勝火大了！退出國民黨所有群組

金包里慈護宮捐贈快篩劑　關懷金山區弱勢熱心公益

新北全國首創6項動保政策　寵物公園年底將達21座

新北雙溪區牡丹溪溪岸整治　榮獲大地工程技術創新獎

快訊／美女鄉代確診「像被火車撞到」　陳聿琦深夜開直播說明

台灣加入IPEF？　經長王美花：有管道與美溝通

台鐵公司化後國定假日還能不上班抗爭？　交長曝關鍵點

520咖啡優惠　星巴克、伯朗、怡客全品項至多滿一送一

一家6口白關10天！霸氣老闆照付薪　2人再捐百份餐給林新醫護

大杯美式只要24元！超商咖啡「買30送25」來了　加碼零食買1送1

快訊／礦業法修正拍板「刪霸王條款」　新增回饋、業者得一次性補辦環評

打哈欠都痛！她打3劑確診「喉嚨如灼燒刀割」：真的比感冒還嚴重

隨大甲媽遶境？外役監脫逃騎腳踏車129km逃亡　檢察官起訴理由曝

廖老大訂4.8萬大餐「1小時前急取消」被拒！氣嗆餐廳2點：報警啊

基隆男童高燒42度送醫不治　邱臣遠建議：徵調退休醫護進駐

家教男「詭異洗腦」30天！12歲女聽「把ＯＯ皮帶鬆開」　爸看監視畫面狂抖

地方熱門新聞

8歲女童欠繳健保遭移送　與母蝸居小套房

美女鄉代確診　陳聿琦深夜開直播

徵召張善政參選桃園市長　邱奕勝退群

台南清潔隊2部垃圾車燒燬

募款5天關帳　羅智強：捐款比想像踴躍

破除詐騙集團催收電費陷阱

桃園提供防疫關懷包服務　2天領取逾萬包

台南女欠交通罰鍰近5萬元強制行政執行繳清

金包里慈護宮贈快篩劑　關懷金山弱勢民眾

桃園5/18、21日　再推免預約疫苗接種專案

4類人可領取防疫補償金　2年內皆可申請

遠離隱形殺手　準確量血壓牢記口訣「722」

新北首創6項動保政策　寵物公園年底達21座

酒駕害女友亡　台中渣男醫院落跑

更多熱門

相關新聞

快訊／朱立倫突襲提名張善政　呂玉玲：我沒辦法接受

快訊／朱立倫突襲提名張善政　呂玉玲：我沒辦法接受

台北報導國民黨桃園提名峰迴路轉，昨突襲徵召行政院前院長、韓國瑜競選總統的副手張善政，引發桃園在地譁然，先前積極表態的立委呂玉玲19日受訪砲轟，黨中央刻意隱瞞、跳過溝通，突襲式宣布徵召張善政，自己昨天下午1點才接到國民黨主席朱立倫的電話，「真的是亂無章法，所以我沒有辦法接受」。

藍徵召張善政選桃園黨內譁然　侯友宜16字回應

藍徵召張善政選桃園黨內譁然　侯友宜16字回應

男單獨三地門露營　回程迷路靠這招脫困

男單獨三地門露營　回程迷路靠這招脫困

黨中央提名張善政　邱奕勝退出國民黨群組

黨中央提名張善政　邱奕勝退出國民黨群組

盛弘打造大健康生態系　桃園、台南「智慧醫療城」下半年營運！

盛弘打造大健康生態系　桃園、台南「智慧醫療城」下半年營運！

關鍵字：

內埔警察桃園阿北屏東莊順智分局長

讀者迴響

熱門新聞

醫點名每天外出工作者　快做「這件事」

陪妻看婦產科被恭賀當爸！他驚被戴綠帽

iPhone 14 Pro Max搶先開箱　「驚嘆號鏡頭」曝

丟丟妹被嫌「長得某水」　反嗆廖老大：你才紅1年！

外科名醫確診　「我先跟大家道歉」

隔壁阿姨喊「King Size床免費睡」　條件傻眼了

肯德基重大聲明！　「正式與蛋撻劃分界線」

輔大網美曝光母女合照　PTT大歪樓熱議母顏值爆表

防疫理賠還車貸　網回答超一致

肯德基切割蛋撻！他點開熊貓「見1幕」驚：被暴雷了

1縣市大雨！明起全台連下4天　冷空氣南下時間曝

越跌越要買！　達人點名「4檔就算崩盤」抱著也睡得著

這6個星座「和你冷戰＝離分手不遠了」！

美艷人妻「出軌被抓姦」實錄　竟還反嗆綠帽夫

12天破71萬　專家喊必做3件事：別當社會巨嬰

更多

最夯影音

更多
弟玩「鞦韆風火輪」頭超暈　連摔2次爬起又跌進草叢！

弟玩「鞦韆風火輪」頭超暈　連摔2次爬起又跌進草叢！
強尼戴普律師出招：妳根本不怕他對吧？　「想撕碎.吞噬你」安珀赫德恐怖情書曝光

強尼戴普律師出招：妳根本不怕他對吧？　「想撕碎.吞噬你」安珀赫德恐怖情書曝光

趙小僑宣布懷孕！「典典寶寶」30週了　求子5年失敗4次「每天吃藥打針痛到哭」

趙小僑宣布懷孕！「典典寶寶」30週了　求子5年失敗4次「每天吃藥打針痛到哭」

丟丟妹被說不漂亮嗆「你才紅1年！」　廖老大再回「確實某水但那兩粒很大」

丟丟妹被說不漂亮嗆「你才紅1年！」　廖老大再回「確實某水但那兩粒很大」

王家梁桌上獨放別的女人照！　許維恩一看「不是我」...是朴敏英ＸＤ

王家梁桌上獨放別的女人照！　許維恩一看「不是我」...是朴敏英ＸＤ

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面